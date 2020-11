Inicia este lunes 23 de noviembre censo de viviendas afectadas por inundaciones en Chiapas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

SABADO, 21, NOVIEMEBRE, 2020

En apoyo a las personas damnificadas de Chiapas, del 23 de noviembre al 6 de diciembre se llevará a cabo el censo de viviendas afectadas por inundaciones en 649 localidades de 58 municipios de esa entidad, donde se entregará ayuda para labores de saneamiento y limpieza, así como para la recuperación de enseres.



Así lo anunció el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, al término de una reunión con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y subrayó que el censo será posible gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.



Durante el encuentro efectuado en la sede del gobierno estatal, May Rodríguez explicó que en cada vivienda censada se entregarán dos apoyos: uno de ocho mil pesos para labores de limpieza, desazolve, pintura y sanitización de las viviendas, que se otorgará a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y otro de la Secretaría de Bienestar que consistirá en un vale canjeable por enseres domésticos.



Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, destacó la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la cuarta transformación para que el apoyo a los chiapanecos damnificados llegue lo más pronto posible.



Reiteró que el objetivo es ayudar a la gente para que nadie que haya sufrido la pérdida de sus bienes se quede sin apoyo; manifestó que Chiapas está preparado para el censo y agradeció a las autoridades federales, estatales y municipales que participarán para ayudar a la población afectada.



El gobernador hizo un llamado a la población a que no se quede en zonas de riesgo y acuda a los refugios temporales en caso necesario. ’No se preocupen ahora por sus enseres, por su casa, eso se va a recuperar, ahora lo más importante es cuidar su integridad, su vida, su salud’.



En su oportunidad, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dijo que el único requisito que se pedirá en el censo es identificación oficial del responsable de la vivienda, en la cual se colocará una calcomanía con código de barras para garantizar que el apoyo sea entregado en el domicilio censado.



En tanto, el secretario May recalcó que la ayuda se entregará por cada vivienda afectada y agregó que está previsto un apoyo extraordinario de ocho mil pesos para las personas inscritas en el programa Sembrando Vida.



En la reunión estuvieron presentes el delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el coordinador territorial de Sembrando Vida en Palenque, Julio César Jesús Montiel; y el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.



Igualmente, el comandante de la 31/a Zona Militar, Jorge Antonio Olvera Orozco, así como el subjefe administrativo de la 7° Región Militar, Gaudencio Ramos Jiménez, además de la coordinadora del Programa Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Hypatia Fuentes Suárez, entre otros.