PALACIO

Por Mario Díaz



¿Inicia la cacería?



-Juicio político a los expresidentes

-De Salinas de Gortari a Peña Nieto

-Preparan un segundo ’efecto López Obrador’



TODO parece indicar que, definitivamente, la propuesta de consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, será impulsada por la bancada morenista en el Senado de la República.



De ser así, podría decirse que comienza a cerrarse el círculo en torno a los antecesores del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a quienes el gobierno de la Cuarta Transformación responsabiliza de la corrupción y empobrecimiento del país.



Otras opciones para impulsar la consulta ciudadana eran la firma de al menos el 2 por ciento del padrón electoral, o bien, la iniciativa del Jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión. El plazo para que se legitime el enjuiciamiento vence el 15 de septiembre y en cualquiera de sus formas debe ser calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



RICARDO MONREAL ÁVILA, coordinador parlamentario en la Cámara Alta recorrió el velo en torno al camino a seguir y, el próximo domingo, en la sesión plenaria, presentará la agenda legislativa con el tema que prometer hacer historia en la política mexicana.



En opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, la consulta es el proceso de legitimación de enjuiciamiento a los ex presidentes y bastará que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República los vincule a proceso con los procesos que ya existen.



Pero, al margen de la presunción de delitos prescritos o no, lo cierto es que la eventual aprobación

mayoritaria legislativa y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación catapultaría el proyecto de continuidad de la 4T.



El simple hecho de que SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO pudieran ser llamados a declarar ante la FGR se convertirá en un potencial activador político para la Cuarta Transformación.



Pero como primero es el uno y luego el dos, la estrategia es que, además de las boletas eleccionarias en donde aparecerán nombres de candidatos y partidos se incluya una más que permita al elector votar a favor o en contra del juicio a los expresidentes desde el sexenio de SALINAS DE GORTARI hasta el de PEÑA NIETO.



Sobra decir cuál será la decisión que los ciudadanos con credencial de elector plasmen en la boleta electoral. En esa dinámica es muy probable que se produzca un segundo ’efecto López Obrador’ que impulsaría a los candidatos emanados del partido en el poder nacional.



Como si eso no fuera suficiente, previo a su segundo Informe de Gobierno, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde el día 25 hasta el lunes 31 de agosto, autorizados por la Secretaría de Gobernación, está promocionando spots publicitarios que podrían considerarse con generosa ración de inducción al voto.



’Por el bien de todos, primero los pobres’; ’ya no es como antes….’; ’juntos haremos historia’; ’tengo la conciencia tranquila’; e invocar al Papa Francisco para apoyar primero a los pobres, son, entre otras, frases utilizadas en sus anuncios promocionales del Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes primero de septiembre.



En sentido contrario, estará por verse en qué medida afecta al proyecto político de la 4T el video en que aparece el hermano del presidente LÓPEZ OBRADOR recibiendo ’aportaciones económicas’ en apoyo a la campaña morenista de 2018.



De lo que no queda duda es que comienza a calentarse el caldero político azteca.



DESDE EL BALCÓN:

I.-El diputado federal MARIO DELGADO CARRILLO anda muy activo en su proyecto para participar en la elección de la dirigencia nacional de Morena en el proceso de encuesta abierta.

En Tamaulipas cuenta con el apoyo del legislador en la Cámara Baja ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO quien realiza amplio trabajo de coordinación para fortalecer el proyecto partidista.

Entre los planes de trabajo de DELGADO CARRILLO, si logra el apoyo de la militancia morenista, se anota la formación de los comités de defensa de la 4T; la reimpresión del periódico Regeneración; y la creación del Instituto Nacional de Formación Política.



II.-Enojo, celo político, tiempo y mentira envolvió la gira de trabajo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en Matamoros:

Enojo del Presidente por la organización multitudinaria del acto en plena pandemia; celo político del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA al calificar la inauguración de obras con un mitin político pro Morena; escasos 3 minutos y 20 segundos se dirigió AMLO la multitud; y mentira que se hayan entregado mil 214 viviendas a familias de escasos recursos, pues la empresa constructora incumplió el trato y dejó casas en obra negra.



III.- Hagan sus apuestas ¿quién presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el último año de la actual legislatura? ¿DULCE MARIA SAURI (PRI) o GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA (PT)?



Y hasta la próxima.

