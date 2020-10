Inicia Martínez Ross la marcha por el camino de las instituciones democráticas

(Chetumal, Quintana Roo, 5 de abril de 1975).- Empezamos hoy a escribir otra página vigorosa de nuestra historia. Se inicia formalmente lo que será una larga y fructífera marcha por el camino de las instituciones democráticas.



Por primera vez, el sufragio ciudadano ha integrado la voluntad colectiva en órganos autónomos de gobierno. He recibido el elevado honor de conducir los destinos estatales, integrado por primera vez al régimen federal de la República.



Estoy consciente de la magnitud que representa cumplir con honor la encomienda del pueblo. Ante vuestra soberanía acudo a acatar su mandato, decidido a llevar hasta el fin la orden de servicio que me han confiado.



Sé que la tarea es de vastos alcances, pero no nos arredra, porque sentimos también desde hoy el calor, la solidaridad y el vigoroso apoyo del gobierno de la República, hechos constatados con la presencia y con el testimonio alentador del adalid de la democracia, el forjador del nuevo Quintana Roo, el señor presidente Luis Echeverría Álvarez.



Con sus votos, el pueblo ha electo no solamente al responsable de coordinar los esfuerzos colectivos, sino principalmente ha optado por un programa de vida. Han decidido... (Fragmento del libro "Simplemente La Historia, que se publicará en noviembre)