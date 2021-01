Inicia Parlamento Abierto para reformar Constitución de Edomex

Toluca, Méx., a 27 de enero de 2021. Con el registro de 330 organizaciones y la presencia de 77 participantes presenciales y virtuales de diversos sectores, arrancó la Primera Reunión de Parlamento Abierto para la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, y donde a lo largo de tres horas se escuchó la intervención de los asistentes.



La presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, Anaís Burgos señalo que el Parlamento busca fomentar la diversidad de pensamiento de la población, de los entes gubernamentales y las organizaciones civiles a través de la participación social, pues los ciudadanos tienen derecho a participar de manera activa en la toma de decisiones públicas.



Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), recordó que la Legislatura actual es diferente a las anteriores cámara, pues tiene una mayoría distinta al grupo gobernante y se ha esforzado en cumplir con la misión de expresar la voluntad popular y salir adelante en medio de la emergencia sanitaria, sin permitir que la pandemia paralice.



’Vamos a ir avanzando porque las cámaras legislativas son instituciones que tienen encomendado hacer vigente la voluntad popular. ¿hay problemas en el Edomex y municipios?, sin duda, pero qué idea tenemos para erradicar las malas prácticas, para mejorar las condiciones de vida, los principios constitucionales, para incorporar valores en la Constitución y dar oportunidad a quienes tiene experiencia y conocimienot y no son legisladores’, detalló Valdés.



Sostuvo que este día termina la primera etapa del trabajo el Secretariado Técnico, con la conformación del Grupo Plural, el Foro de Ayuntamientos y el Parlamento Abierto, que llevará a un texto innovador en el país.



Ricardo Sodi presidente del Tribunal superior de Justicia propuso que en el Parlamento se garantice la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de la tecnología, y quedar abiertos a la supervisión por parte de los ciudadanos, como hoy lo impulsa en el Poder Judicial a través del Observatorio Ciudadano.



’Un parlamento abierto implica retos, oportunidades y riesgos, y un político como los actuales legisladores que asume esos riesgos, merece la representación popular, porque asume el riesgo, el reto, lo enfrenta y de cara a la ciudadanía, resuelve los problemas’, indicó el magistrado presidente.



A lo largo de más de tres horas, intervinieron representantes de organizaciones de mujeres, jóvenes, religiosos, de apoyo a la infancia, empresarios, abogados, notarios y campesinos, quienes reconocieron la apertura de la Legislatura local, para que se escuche su voz y propuestas.



Organizaciones de mujeres coincidieron en generar mejores políticas públicas, y un trabajo coordinado entre autoridades, para erradicar los distintos tipos de vioencia y el acceso a la justicia.



’Muy a pesar de los esfuerzos que se hacen desde diversas instancias, no ha sido suficiente y falta mucho por avanzar, que se hablen de los derechos en un tema de igualdad sin dejar de lado a nadie’, indicó Yuritzia Hernández, del Observatorio contra la Violencia.



Rosa María Montiel Bastida, del Colegio de Notarios consideró que esta convocatoria es un ejercicio de madurez y voluntad política por parte de los tres poderes, y sugirió considerar una concepción de seguridad en un contexto más amplio, como pilar fundamental y que dé certeza al patrimonio de los mexiquenses.



Laura González el Consejo Coordinador Empresarial del Edomex se pronunció porque este ejercicio pueda recoger de manera efectiva las necesidades de todos los sectores, que dé certidumbre y transparencia para concretar una reforma constitucional necesaria, ante una realidad adversa para los próximos años en el ámbito social, económico y político.



Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, de la Arquidiócesis de Toluca manifestó que el Parlamento es un hecho inédito para dar voz y garantizar el derecho humano a la libertad religiosa, al derecho de creer o no creer.



Eduardo Lovera, Federación de Productores de Maíz, confió en que al escuchar la voz de la sociedad y se incluyan en la nueva Constitución, pues hoy no hay un apoyo efectivo hacia los campesinos, y pidió que se garantice que el presupuesto del campo no quede a capricho o discreción de los titulares, ni hay a reglas de operación ’kilométricas’ para acceder a los programas.