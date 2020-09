Inicia programa de esterilización de perras callejeras para combatir el abandono y maltrato animal en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 2 de septiembre del 2020.- Alrededor de 320 perritas callejeras serán esterilizadas con el programa Cuidando tus Huellas, implementado por el Centro de Atención Canina de Ecatepec, con lo que se evitará el nacimiento de alrededor de 5 mil cachorros sin dueño, cuyo destino sería incierto y la gran mayoría terminaría igualmente en las calles del municipio.



’Tenemos que cuidar al medio ambiente y a nuestras mascotas, no queremos que se sigan reproduciendo de manera irresponsable’, expresó el alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien agregó que el programa de esterilización canina y felina se realizará en todas las comunidades de Ecatepec y se prevé superar los logros al respecto alcanzados en el 2019.



Vilchis Contreras, que atestiguó las primeras cirugías realizadas, mencionó que el citado programa forma parte de las 300 Acciones para la Restauración de Ecatepec (300 ARE), que también contempla el cuidado responsable a las mascotas.



Sergio Chávez Bravo, encargado del Centro de Atención Canina de Ecatepec, informó que inicialmente serán esterilizadas 320 perras abandonadas en la vía pública y a largo plazo el programa pretende evitar el nacimiento de más de cinco mil cachorros en el municipio.



’Esta primera etapa del programa Cuidando tus Huellas consiste en recoger a hembras principalmente gestantes en condición de calle, de abandono, para poderlas esterilizar y tenerlas dentro del Centro de Atención Canina en el tiempo que dura su recuperación y posteriormente reincorporarlas a su área donde fueron levantadas’, afirmó.



Reiteró: ’En el lapso de septiembre a diciembre estaremos esterilizando bajo este programa un aproximado de 320 hembras, con lo que evitaremos un promedio de mil 600 nacimientos en un corto plazo. A un largo plazo estamos hablando arriba de cinco mil, seis mil nacimientos’.



Chávez Bravo recordó que Ecatepec está en Semáforo Naranja de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que el programa se realizará con todas las medidas necesarias para garantizar la salud de la población y próximamente se difundirán fechas y horarios del mismo.



Yolanda Amigot Aguilar, directora del sistema municipal del DIF en Ecatepec, expresó que el programa iniciará en las sedes alternas del gobierno municipal, que son las colonias CROC Aragón y la parte alta de Santa María Tulpetlac, y posteriormente atenderán las peticiones de la ciudadanía en todo el territorio municipal.



Dijo que esta medida obedece a la preocupación por los animales por parte del alcalde Fernando Vilchis Contreras y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta del DIF de Ecatepec, ’en esta parte humanitaria que significa el cuidarlos, el tenerlos de una manera digna’.



Agregó: ’En ese tenor se diseñó, conjuntamente con Control Canino, derivado de su indicación, como parte de estas 300 acciones, que una fuera enfocada para ellos’.

Amigot Aguilar mencionó: ’Ya nos dimos cuentas que hay muchos perros principalmente en las calles, y es lo que se busca, que ya no haya más y que los que están puedan vivir dignamente, aunque estén en las calles’.



El 15 de febrero del 2019 el Centro de Control Canino de Ecatepec realizó más de mil esterilizaciones de perros y gatos en un día, con lo que estableció récord en el Estado de México.