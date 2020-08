Inicia tercera jornada de donaciones de Sangre para aumentar las reservas en hospitales del IMSS

Entre los principales requisitos para ser donador altruista:

• Acudir con una identificación oficial.

• Edad de 18 a 65 años. Peso mayor de 50 kilogramos.

• Ayuno mínimo de cuatro horas y evitar consumir alimentos con grasas 24 horas antes.

• No exceder horas de ayuno.

• No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

• No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

• No haberse operado en los últimos seis meses, ni vacunado en los últimos 30 días.

• Si tienes presión arterial alta y está controlada, puedes ser candidato a donación.