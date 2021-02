Inicia vacunación de adultos mayores contra el Covid-19 en Axapusco

Axapusco, Méx., a 15 de febrero del 2021.- La mañana de este lunes comenzó la vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años, y más, en el municipio de Axapusco, en donde serán aplicadas 200 dosis, este lunes 15 de enero de 2021.



Para la región, que abarca varios municipios de la zona nororiente de territorio mexiquense, serán aplicadas cuatro mil 496 dosis.



Desde temprana hora decenas de personas de la tercera edad comenzaron a arribar al auditorio municipal, en donde se formaron para poder ingresar al centro de vacunaci

A las 8:30 horas, las vacunas fueron llevadas en cuatro contenedores, resguardados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y comenzaron los preparativos para la aplicación.



Minutos después, una a una las personas ingresaban y esperaban turno en sillas dispuestas con sana distancia, tras pasar por controles sanitarios.



"Nos vacunamos para prevenir el virus que existe, yo he tenido familiares que han fallecido. Primero que nada, hay que tener fe en Dios y luego en las medicinas y vacunas; tenemos confianza en la vacuna", dijo Leandro Cid González, vecino de la cabecera de Axapusco y quien acudió a vacunarse.



"No tenemos miedo de venir a vacunarnos, tenemos confianza porque lo que están haciendo no es para acabar con la humanidad sino para su protección, espero que así sea" afirmó Catalina Cid González, otra de las vecinas.



Este lunes, el modulo de vacunación instalado en el auditorio municipal brindará los biológicos hasta las dos de la tarde, mientras que mañana lo hará en de 9:00 a 14:00 horas. Los adultos mayores tendrán que llevar su credencial para votar del INE y su CURP.