Inicia Yalitza grabaciones en Guatemala para serie de Netflix

Oaxaca OAXACA, Oax., 10 de enero de 2021.- La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio inició en Guatemala las grabaciones de su participación en la serie Peace Peace Now Now, producción que estará disponible en Netflix.



Por medio de Instagram, los creadores de la serie dieron a conocer que ya iniciaron las grabaciones del tercer capítulo en Guatemala, con la participación de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio.



Peace Peace Now Now es una serie documental que visibilizará a mujeres que han sobrevivido a la vilolencia de género en América Latina.



En el tercer episodio, la actriz oriunda de Tlaxiaco narrará la historia de abusos sexuales que sufrieron las abuelas en la comunidad de Sepur Zarco, Guatemala.



Peace, peace, now now, es una serie bajo la producción de Jaime Villarreal y las empresas Alto Andes Films y Talent on the road, liderada esta última por mujeres.



La serie documental podrá ser vista en la plataforma de Netflix en fecha próxima.

Fuente: Quadratín