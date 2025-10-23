Inicia construcción de arco techo en primaria de Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México a 23 de octubre de 2025. Esta mañana se llevó a cabo el arranque de Construcción De Techado En Área de usos Múltiples de la ’Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Vélez’, En La Colonia Ampliación, Tezoyuca.



En punto de las 09:30 horas el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca acompañado de autoridades municipales, autoridades escolares, alumnos y padres de familia se dieron cita para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Durante su mensaje, el presidente mencionó, ’Quiero saludarles niñas y niños, el día de hoy no encontramos en la primaria Alfredo Del Mazo, en particular hoy en materia de educación es muy importante ir habilitando nuestros espacios que tenemos que tenerlos en buenas condiciones, para así poder tener buenos alumnos de calidad educativa.



No me olvido, simplemente estamos haciendo la gestión de recursos, pero el día de hoy ya es una realidad el arco techo en esta primaria."



Además, agradeció el trabajo en equipo que se hace con su cabildo, quienes son los que autorizan para que estas obras se llevan a cabo, también agradeció a los maestros, padres de familia, comitiva, y comunidad en general.



Posteriormente se realizó el banderazo de obra, con el cual se inician oficialmente estos trabajos en esta primaria.



Esta obra contará con:



● Construcción de 10 zapatas aislada cuadrada de sección de 1.80 x 1.80 x 0.30 m de espesor.

● Construcción de 10 dados de sección de 0.60 x 0.40 x 1.20m, construcción 42 metros lineales de contratrabe ct1 de sección 50 x 20 cm de concreto.

● Construcción de 10 columnas de sección de 0.55 x 0.35 metros acabado aparente.

● Construcción de 48 metros lineales de trabe de sección de 0.25x0.50 m acabado aparente.

● Suministro y fabricación de 48 metros lineales de canalón a base de placa.

● Suministro e instalación 268 metros cuadrados del sistema de arco autotransporte fabricado de lámina pintro color blanco/arena calibre 22



Estos trabajos comenzarán este 23 de octubre y se planean terminar el 07 diciembre, con un aproximado de 45 días de labores.



El Gobierno municipal sigue apostando por la educación de todas y todos, quienes son el futuro de nuestro municipio.

