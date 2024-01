Inicia jornada de recolección de árboles de navidad para compostaje

METEPEC, Estado de México.- Los árboles de Navidad naturales que fueron adquiridos durante la pasada temporada decembrina, para ser parte de la decoración de los hogares de las familias mexiquenses, tienen una nueva utilidad al ser transformados en composta para devolverle a la tierra sus nutrientes y generar suelos fértiles para seguir generando vida a otras plantas y árboles.



Por ello, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), dispuso la instalación de Centros de Acopio en sus Parques Metropolitano Bicentenario, del municipio de Toluca, y Ambiental Bicentenario, de Metepec.



En este último, Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS, encabezó la Jornada Ambiental de Recolección de Árboles de Navidad para Compostaje, con el objetivo de promover y difundir en la ciudadanía prácticas de reciclaje que benefician al medio ambiente y que hacen conciencia en la sociedad.



La funcionaria estatal invitó a la población a sumarse a estas prácticas y enseñar a las nuevas generaciones las acciones que se deben adoptar para proteger y conservar el medio ambiente, y exhortó a los adultos presentes en el evento, a que urgentemente su generación haga una diferencia a favor del medio ambiente.



’Hoy hablo por las futuras generaciones que ya no tienen garantizada el agua, que no puede evitar vivir entre basura, nuestra calidad de vida está altamente mermada, aunque no lo vemos así’, comentó.



’El consumo y la irresponsabilidad de generaciones anteriores hoy nos tiene en una crisis que, si no sumamos voluntades desde lo que somos, estudiantes, científicos, amas de casa, Secretaría del Medio Ambiente, no lo vamos a lograr; es momento de unir esfuerzos, es momento de que la sociedad civil organizada y cada uno de nosotros nos hagamos corresponsables con la naturaleza, de no ser así, nuestra calidad de vida no está garantizada’, subrayó Alhely Rubio Arronis.



Durante la jornada se realizó una demostración del triturado de árboles de Navidad y exposición sobre el proceso de composteo, y es en este lugar donde se hace la recepción para su reciclaje y efectuar el intercambio por una bolsa de composta y planta ornamental.



La zona de composteo del Parque Ambiental Bicentenario es un sitio que anualmente se habilita como centro de acopio para recibir los árboles naturales de Navidad y compostar no sólo es una forma efectiva de gestionar los residuos de la temporada navideña, sino que también contribuye a la salud del suelo y promueve prácticas más sostenibles en la comunidad.



Las partes del proceso para llevar a cabo esta práctica son:



• Trituración, donde los árboles de Navidad recolectados se trituran en pedazos más pequeños para acelerar el proceso de descomposición.

• Mezcla: Se combinan con otros materiales orgánicos, para crear una mezcla equilibrada para el compostaje.



Así, al generar este tipo de actividades se brindan diferentes beneficios, tales como enmienda del suelo, retención de humedad, reducción de residuos, mejora del jardín, prevención de la erosión.



Los Centros de Acopio permanecerán abiertos para la recepción de árboles naturales hasta el 30 de enero, de 09:00 a 18:00 horas.