Inician 80 hospitales IMSS-Bienestar atención a enfermos de coronavirus

En 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar comenzó la atención a personas portadoras del Covid-19 (Coronavirus), informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar avances de la estrategia hospitalaria para atender la pandemia.



’Estamos preparándonos para tener las camas, los equipos que se requieren. Con ese propósito fui ayer a Tlaxiaco (Oaxaca) a la Mixteca. Ayer iniciamos ya el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del IMSS-Bienestar, adaptados’, explicó.



"Mañana y pasado voy a estar visitando hospitales y les vamos a estar informando, y a través de ustedes se va a estar informando a los ciudadanos, al pueblo de México. Les puedo decir que ya tenemos equipo suficiente para enfrentar lo que pueda venir, pero queremos prepararnos muy bien, blindarnos por completo, no confiarnos’, aseguró.



El mandatario hizo un llamado a la población para que sigan apoyando con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, por lo que insistió en que los y las mexicanas se queden en casa hasta el 30 de abril.



’También que todos sigamos ayudando, porque se van a ver los resultados de todo este esfuerzo, no es vano todo lo que estamos haciendo. Dijimos desde el principio: No se cura esta epidemia en hospitales, se atiende con medidas preventivas con la participación de la gente y en casa, en especial, con nuestras familias. Ese es el llamado’, declaró.



Dijo que en este momento la prioridad de su gobierno es controlar la emergencia sanitaria, para posteriormente pasar a la reactivación económica.



Notimex