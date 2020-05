Inician clases de danza para las y los pequeños en danzatlán 2020 en un click

Buscan, con el lenguaje del cuerpo, ser espacios de gozo y libertad para la imaginación y la creatividad.



Toluca, Estado de México, 23 de mayo de 2020. Del 22 al 29 de mayo, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México realiza la tercera edición del Festival Internacional de la Danza ’Danzatlán 2020, en un click’, en las redes sociales de Facebook y Twitter a través de @CulturaEdomex.



Como parte de este festival, Miriam Aranda Carrillo, exintegrante de la Compañía Nacional de Danza, impartirá clases de ballet para las y los pequeños de entre tres y ocho años de edad.



’A los pequeños hay que acercarles las herramientas y darles el tiempo para conocer esta disciplina, se pueden divertir mucho ya que es una mezcla de entrenamiento atlético con el plus de ser artístico, que te llena no nada más el cuerpo sino el alma’, refirió.



En estas sesiones guiadas, la comunidad infantil descubrirá el mundo de la danza de forma muy divertida como lo hizo en la primera sesión, ya que pudieron simular ser flores, mariposas, barcos, ranas, osos y, con el acompañamiento al piano del maestro Fernando Guadarrama, resultó ser un exquisito inicio del acercamiento a esta disciplina.



En esta clase, Miriam Aranda dio muestra de la ejecución de pasos básicos y de posiciones de piernas, brazos, el equilibrio, los giros, el ritmo y aprender a brincar al tiempo de escuchar temas de Cri-Cri como Caminito de la escuela, El chorrito, Los palomos, Che Araña, El ropero, La marcha de las letras, El viejito de los sueños, El ratón vaquero, para finalizar con un ejercicio de improvisación basado en el cuento de La muñeca fea.



’Estas clases son una formación inicial, una manera de empezar a formar esos cuerpecitos y trabajar muchas habilidades que en un futuro les van a servir. Me enfoco en la parte artística, a transmitir emociones’, explicó Aranda Castillo.



Egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica del INBAL, Miriam bailó por más de 15 años en la Compañía Nacional de Danza de la que formó parte del cuerpo de baile y corifeo, además de haber asistido al Encuentro de Academias en la Habana, Cuba, donde aprendió de los mejores maestros de la academia de ese país.



Ahora, en Danzatlán, se siente muy afortunada de compartir sus experiencias en la danza.



’Soy una apasionada de la danza, he investigado bastante, hay estudios de hasta neurociencia que nos hablan de los beneficios que tiene la danza en todas las personas, comunicamos un estado de ánimo, está demostrado que el aprendizaje dancístico genera cambios en el cerebro.



’Siento mucho orgullo de participar en esta edición de Danzatlán que significa un esfuerzo enorme para llevar la cultura, que nos acerque a este mundo hermoso de la danza’, finalizó.



Los días 25 y 29 de mayo, a las 13:00 y 12:00 horas respectivamente, Miriam compartirá nuevamente con la comunidad infantil más canciones para que las disfruten al tiempo de practicar cosas nuevas. En la clase del día 29 también podrán participar los padres.