Inician el 17 de diciembre las precampañas, anuncia el IEPC

Jul 21, 2020



Advierte el Instituto a partidos que deberán cumplir con la paridad de género para candidaturas

Quienes deseen relegirse en sus puestos no están obligados a separarse de sus cargos, informa



Taxco, 21 de julio. El proceso de precampañas para la elección de candidatos a la gubernatura, diputaciones locales y de ayuntamientos municipales comenzará a partir del 17 de diciembre de 2020 y concluye el 26 de marzo de 2021, anunció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC).



El consejero presidente del organismo les advirtió a los partidos políticos, que por ningún motivo se podrá incumplir con la paridad de género para las candidaturas.



En cuanto al calendario para la precampaña en Guerrero, el IEPC determinó en sus lineamientos que para la elección de gubernatura de Guerrero será del 17 de diciembre de 2020 al 14 de febrero de 2021; para las diputaciones de mayoría relativa será del 26 de enero al 6 de marzo 2021 y en el caso de los miembros de los ayuntamientos es del 01 al 26 de marzo 2021.



En este sentido, Vargas Armenta quien dio a conocer que el Consejo General del Instituto fue el que avaló por unanimidad el acuerdo para los lineamientos de campañas electorales que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y precandidaturas en el proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, los cuales fueron difundidos en los medios electrónicos, se hace hincapié que los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán ’separarse del cargo a partir de que inicie el proceso interno de selección de candidatos del partido por el que se pretenda obtener la candidatura, no así para los diputados y los integrantes de los ayuntamientos que aspiren a reelegirse para el mismo cargo, no están obligados a separarse de sus cargos dentro de la precampaña en busca de una misma candidatura’.



Dentro de los lineamientos del IEPC para las precampañas se advierte a los partidos políticos que en ’ningún momento podrán incumplir con el principio de paridad de género en ninguna de sus vertientes, bajo el argumento de postular a candidatos o candidatas que deseen ejercer su derecho a la reelección, tomando en consideración lo argumentado por la Sala Superior del TEPJF en el Expediente SUP-JDC-1172/2017, en el que señaló que la paridad y la reelección pueden convivir en el sistema de postulación de candidaturas sin que necesariamente ello implique una afectación al género subrepresentado históricamente, aduciendo que si tal afectación ocurriera, la autoridad correspondiente tendría que adoptar las acciones afirmativas que garanticen la paridad’.