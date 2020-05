Inician mesas del Foro Ciudadano por la Ciudad de México: Economía, Salud y Seguridad

Este martes 12 de mayo a las 12 del día, iniciarán las mesas sobre el Foro Ciudadano por la Ciudad de México, donde especialistas de diversos sectores expondrán propuestas sobre las acciones a emprender para superar la crisis sanitaria, económica y de seguridad en la capital del país.



La primera mesa relativa al rubro económico, incluirá la política social con el seguro desempleo y el ingreso básico solidario; el suministro de servicios como luz y agua; el apoyo a la micro, pequeña y medianas empresas.



Asimismo, abarcará la simplificación administrativa en la Ciudad de México para fomentar la creación de la micro y pequeña empresas; la inversión directa mediante la creación de créditos y apoyos económicos a los comerciantes de la vía pública, trabajadores no asalariados y locatarios de mercados públicos.



Otro aspecto que será abordado en la mesa económica, corresponderá a la necesaria certeza legal de lo que es y no esencial en las cadenas productivas en México, pero de manera particular en la ciudad capital.



Por lo que toca a la mesa de salud, se contemplan diversos temas como el suministro y equipo de protección a personal de salud, así como las políticas de mitigación para hacer frente a la pandemia de COVID19.



Adicionalmente, se discutirá la revisión de la infraestructura hospitalaria, la dotación de insumos y medicamentos, especialmente del equipo para enfermeras, médicos y personal administrativo que está al frente de la batalla contra el coronavirus.



También se hablará acerca de las actuales condiciones laborales de los servidores públicos del sector salud, el despido de trabajadores en las diversas ramas y la seguridad física frente a las agresiones de que son objeto.



Una tercera mesa, incluirá la definición de políticas y acciones tendientes a erradicar la violencia dentro del hogar, toda vez que desde el inicio del encierro, aumentaron considerablemente los reportes domiciliarios.



Además, se tocará la atención a delitos de alto impacto como robo con violencia, homicidio y fraude; el papel de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y el actuar de la Comisión de Derechos Humanos local, en defensa de los capitalinos.



Las mesas serán transmitidas este martes 12 de mayo a las 12 hrs. a través de la plataforma de Facebook Live en la cuenta oficial del Foro por la Ciudadano por la Ciudad de México en https://www.facebook.com/ForoCiudadanoCDMX/