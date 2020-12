Inician peritos análisis del corazón de Maradona

+Filtran interesante chat entre las hijas de Diego sobre los cuidados médico que debería seguir



+ Multan a Messi y al Barça por homenaje al Pelusa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- Una semana después de la conmoción mundial por la muerte del ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, la justicia analiza su corazón y realiza otros estudios toxicológicos para determinar si hubo mala praxis, al tiempo que se revelan intimidades de familia en los últimos días de El Diez.



En medio de la tristeza social, el estupor y los homenajes que se multiplican por el fallecimiento a los 60 años en su lecho de enfermo, los peritos iniciaron ayer estudios de laboratorio para saber si hay responsables de negligencia, imprudencia o impericia en los tratamientos de salud.



Un grupo de médicos, examinan su corazón, cuyo peso era desde hace 20 años el doble de lo normal. Pero también analizan sangre, orina e hisopados para determinar los medicamentos y en qué dosis los ingería, o si hay rastros de alcohol u otras sustancias en las horas previas a su muerte.



Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que llevaron a la leyenda mundial varias veces al borde de la muerte.



Maradona había superado hace años la adicción a las drogas duras, pero su entorno advertía que seguía consumiendo alcohol, combinado con tranquilizantes y ansiolíticos.



No se sabe en qué medida estaban prescritos por los médicos.



’Comenzaron estudios histopatológicos (a las vísceras de la autopsia) y toxicológicos. Le siguen análisis de celulares, de historias clínicas, hasta llenar todo el informe para una junta médica’, dijo al canal argentino C5N Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona.



Cosachov y el cardiocirujano Leopoldo Luque están bajo la lupa judicial por ser los dos profesionales que atendían al ex capitán de la selección de Argentina.



Se sospecha que pudo haber homicidio culposo (involuntario), pero aún no hay acusación ni procesados.



La autopsia de Maradona reveló que la muerte el 25 de noviembre en una residencia de Tigre, al norte, se produjo por edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardiaca crónica reagudizada, con una miocardiopatía dilatada.



Por otra parte, trascendieron varios chats familiares y uno de ellos resultó de interés, pues una de las hijas, Dalma, le decía a sus hermanas Gianinna y Jana:



’Creo que deberíamos pensar en conseguir un clínico de cabecera, sin cuestionar a Luque ni a Cosachov, pero con la indispensable búsqueda de un jefe médico que coordine al resto en la internación domiciliaria.’



Multa a Messi



En tanto, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol amonestó al delantero argentino del Barcelona Lionel Messi con una sanción de 600 euros, junto con una multa accesoria de 180 al club catalán, por su homenaje a Diego en el partido ante Osasuna.



Al marcar el cuarto y último gol de su equipo ante el club navarro, Messi se quitó la camiseta azulgrana y enseñó la que llevaba debajo, una camiseta roja y negra que vistió Maradona durante su etapa en Newell’s Old Boys.