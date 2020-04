Inician reuniones para acuerdo nacional

+Alianza con hospitales privados el ISSSTE

+Dan banderazo a un millón de equipos: IMSS



Este lunes los sectores obrero y patronal dan los primeros pasos en busca de soluciones para la recuperación económica nacional, generada por la aguda crisis del COVID 19, mediante un Acuerdo Nacional, en donde tomaran parte los principales dirigentes sindicales nacionales, como Víctor Flores Morales, dirigente ferrocarrilero; Carlos Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Trabajo y Secretario general de la CTM, así como Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato del INFONAVIT.



La Conferencia Nacional ha presentado diversas propuestas para resolver la crisis que enfrentamos y se espera que se puedan alcanzar soluciones al corto plazo.

En tanto, Aceves del Olmo sostuvo que ’el objetivo es construir acuerdos para proteger a las y los trabajadores ante el actual panorama’, pero especialmente que pueda haber una acción tripartita, ya que la participación del gobierno resulta fundamental, sobre todo en la protección del empleo, el salario y en frenar la precariedad del trabajo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propuso al presidente López Obrador, que Gobierno Federal, trabajadores y empresarios paguen un Salario Solidario en beneficio de las y los 20 millones de trabajadores formales en México. Lo anterior, a partir de la ampliación anunciada, en el plazo de la jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, lo que significará mantener cerradas miles de empresas por 4 semanas más.

Si bien el cuidado de la salud y la preservación de vidas humanas también es la prioridad para el sector empresarial, es deber del Gobierno Federal prever los efectos económicos de las medidas implementadas, como han hecho países como Canadá o Nueva Zelanda.

En México hay 20.6 millones de trabajadores afiliados en el IMSS, lo que les permite a ellos y a sus familias contar con seguridad social, así como acceder a un salario 3.5 veces mayor al promedio de la informalidad. El panorama actual demanda garantizar la continuidad de aquellas empresas que generan empleo formal, en beneficio de sus trabajadores, y de quienes son beneficiarios de algún programa social debido que es a través de los impuestos que estos se financian.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propone que el Gobierno Federal invierta como máximo 96 mil 844 millones de pesos al mes (cálculo realizado garantizando la progresividad), en el pago de un ’Salario Solidario’, que garantizaría mantener vivos los empleos.

Las mesas de trabajo quedaran conformadas así:

Lunes 27 de abril Mesa 1 9:00-11:00 Atención inmediata a la crisis: macroeconomía y políticas públicas. (Coordinadores: Carlos Salazar y Sofía Belmar) Representantes CT: Sen. Carlos Aceves del Olmo Reyes Soberanis Moreno

Mesa 2 11:00 - 13:00 Apoyo del sector privado al sistema de salud. (Coordinador: Antonio del Valle. Representantes CT: Rodolfo González Guzmán Rafael Reyes Montemayor

Mesa 3 15:00 - 17:00 Atención inmediata a la crisis: cadena agropecuaria y alimentación. (Coordinador: Bosco de la Vega Representantes CT: Fidel Agustín Moreno García José Antonio Pons Gutiérrez

Mesa 4: 17:00 - 19:00 Atención inmediata a la crisis: sistema financiero. (Coordinadores: Luis Niño de Rivera y Álvaro García Pimentel. Representantes CT: José Carlos Torres García Rafael Riva Palacio

Martes 28 de abril. Mesa 5 9:00- 11:00 Atención a la crisis de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector comercio, servicios y turismo. Coordinador: Nathan Poplawsky. Representantes CT: Isaías González Cuevas Amador Monroy Estrada

Mesa 6 11:00 - 13:00 Atención a la crisis en las cadenas de valor de la industria Coordinador: Francisco Cervantes Representante CT: Abel Domínguez Azúz.

Mesa 7 15:00 - 17:00 Atención inmediata a la crisis de las micro y pequeñas empresas. Coordinador: Enoch Castellanos. Representante CT: Alberto Juárez Bautista Guillermo Quintero Rodríguez

Mesa 8 17:00- 19:00 El papel de las cadenas comerciales en la atención de la crisis. Coordinador Vicente Yáñez. Representantes CT: Jesús Valencia Mercado Rosa Isela Olivar Campos.

Miércoles 29 de Abril. Mesa 9 9:00- 11:00 Protección del empleo y del ingreso de las familias. Coordinador José Manuel López. Representantes CT: Víctor Flores Morales José Luis Mondragón Paz

Mesa 10 11:00- 13:00 Recuperación en el mediano y largo plazos Coordinador Gustavo de Hoyos. Representantes CT: Fernando Rivas Aguilar Juan Uribe Soria.

Mesa 11 15:00 - 17:00 El entorno internacional, facilitación del comercio y la nueva estrategia de México. Coordinador: Valentín Diez Morodo. Representantes CT: Oscar Moreno Moreno Herminio Cahue Calderón…..

ALIANZA CON HOSPITALES PRIVADOS, PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A DERECHOHABIENTES

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que necesiten servicios de salud diferentes al COVID-19, podrán recibir atención gratuita en 146 hospitales privados, gracias a la alianza inédita que logró el Gobierno de México con el sector médico privado, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Del 23 de abril al 23 de mayo, precisó, se podrá referir a derechohabientes a estos hospitales de segundo nivel de atención, los cuales abarcarán servicios como partos, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas, entre otros padecimientos no graves, previo a la valoración y referencia del médico tratante en su unidad de atención.

El titular del ISSSTE destacó que el acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, consolida un único Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de respuesta de México ante el doble reto de atender la emergencia sanitaria por el coronavirus y garantizar el acceso a servicios sanitarios a la población con otros padecimientos que ameritan tratamiento.

Ramírez Pineda enfatizó que el Instituto asumirá los gastos de cada derechohabiente atendido en los servicios privados; los pacientes no pagarán estudios ni tratamientos, enfatizó.

Para tal fin, dijo, las tarifas que pagará el organismo de seguridad social a los hospitales privados por esta atención extraordinaria a los derechohabientes, son las vigentes en el intercambio ordinario de servicios entre el ISSSTE y el IMSS, de manera que son precios justos y sin fines de lucro.

Para determinar la disponibilidad y elegibilidad de los servicios, los derechohabientes deberán acudir a las clínicas del ISSSTE que les corresponde, para ser valorados por los médicos tratantes, donde en caso de ameritar una atención especializada y no contar temporalmente con lugares disponibles, se procederá a gestionar su referencia a hospitales privados.

En el caso de mujeres embarazadas, podrán consultar disponibilidad de servicios a través de ISSSTETEL: 4000 1000, donde recibirán la orientación correspondiente.

Ante el complejo panorama por la pandemia de COVID-19, el Gobierno de México construye alianzas sin precedentes para garantizar el bien superior de la salud a las y los mexicanos, en las que el Instituto continuará operando a favor de trabajadores, jubilados, pensionados y sus familias…..

EL IMSS DIO BANDERAZO DE SALID A UN MILLON DE PIEZAS DE PROITECCION PARA TRABAJADORES DE LA SALUD

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio el banderazo de salida a una caravana de camiones de carga que trasladan un millón de mascarillas de protección tipo KN95 para los trabajadores de la salud que atienden la emergencia sanitaria por COVID-19 en unidades médicas y hospitales del Seguro Social en todo el país.

Estos insumos van a ser entregados a médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal de higiene y limpieza del Seguro Social y del Programa IMSS-BIENESTAR que atienden la emergencia sanitaria en el país.

En las instalaciones del Almacén de Programas Especiales y Red Fría del IMSS, ubicado en Vallejo, el director general del Seguro Social reconoció a los trabajadores encargados de recibir los materiales, organizarlos y distribuirlos, pues llegan no sólo a unidades médicas y hospitales del IMSS, sino a instituciones de todo el sector.

’Son épocas que hay que ser solidarios con los compañeros de las otras instituciones. Estamos muy, muy agradecidos (…) Han sido jornadas bien largas para ustedes y para todos, pero la tarea de ustedes es muy intensa’, señaló.

Indicó que los camiones se dirigirán a las 35 Oficinas de Representación del Seguro Social y los insumos se entregarán lo más pronto posible al personal sanitario en las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del país y a aquellas unidades médicas que lo requieran.

Zoé Robledo destacó que estos insumos tienen un gran valor para el personal que está en la primera línea de atención, por lo que es primordial garantizar su arribo con seguridad.

’Las Fuerzas Armadas están acá y vigilan in situ el Almacén y durante el viaje nos han ayudado otras corporaciones, desde la Guardia Nacional y otras dependencias que han ayudado cuidando los trayectos’, comentó.

Afirmó que continuará la entrega de insumos en próximos días en territorio nacional a fin de asegurar que el personal médico cuente con las herramientas de protección y seguridad para realizar un trabajo eficiente y de calidad.

Señaló que la gente tiene conciencia que todos los trabajadores del Seguro Social están en la tarea de salvar vidas. Si el material llega a tiempo el personal estará preparado, equipado y protegido, ’ese es el mensaje que hemos querido transmitir, que también ayuden a ser vigilantes de la labor de nuestros compañeros’.

En este almacén del Seguro Social laboran actualmente 80 personas, tiene una capacidad máxima en área seca de mil 863 metros cúbicos y cuenta con siete montacargas para realizar maniobras simultáneas que permiten acelerar el trabajo y optimizar el tiempo.

En el recorrido por el Almacén y la supervisión del envío de los insumos, acudieron también los directores de Administración, José Antonio Olivarez; de Adquisiciones e infraestructura, Ulises Morales Gómez; y la titular de la Coordinación de Control Técnica de Insumos (COCTI), doctora Concepción Grajales Muñiz…..

([email protected])