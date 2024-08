Inician jornadas de regreso a clases en Nezahualcóyotl

A casi dos semanas del inicio del ciclo escolar 2024-2025, y con la finalidad de ofrecer a madres y padres de familia diversos servicios que podrían solicitar en las escuelas de nivel básico y medio superior para la inscripción o reinscripción de sus hijos, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl inicia este viernes 9 y sábado 10 de agosto las Jornadas de Regreso a Clases todos los viernes y sábados durante el mes de agosto, informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.



El presidente municipal señaló que en estas Jornadas de Regreso a Clases, madres y padres de familia podrán realizar diversos trámites y servicios de manera gratuita como expedición de certificado médico, toma de signos vitales, corte de cabello, toma de fotografías tamaño infantil, asesoría nutricional, incorporación al programa municipal de calzado escolar, trámite de actas de nacimiento, entre otros.



Cerqueda Rebollo indicó que las primeras jornadas de regreso a clases se llevarán a cabo este viernes 9 de agosto en Avenida Higinio Guerra y Aureliano Ramos en la colonia El Sol, avenida Canal de Sales y calle Plaza Tlaxcoaque en la colonia Plazas de Aragón, en las Avenidas Luis Echeverría y Jorge Jiménez Cantú en la colonia San Agustín, y el sábado 10 de agosto en avenida Aureliano Ramos y avenida Riva Palacio en la colonia El Sol, Calle 23 y Avenida 3 en la colonia Campestre Guadalupana, y las avenidas Atlapulco y Emiliano Zapata en la colonia San Agustín, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.



Afirmó que con este tipo de acciones buscan apoyar a la economía familiar, pues la temporada de regreso a clases suele ser difícil de sobrellevar para gran parte de la población por el gasto considerable que implica, y de acuerdo con datos de la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC), gastan cerca de 7 mil 200 pesos por alumno en escuelas públicas sólo en útiles escolares, uniformes y mochila, un gasto que se duplica, o hasta triplica si inscriben a más de un familiar.



Recordó que también durante todo el mes de agosto, madres y padres de familia podrán tramitar de manera gratuita copias de actas de nacimiento actualizadas y certificadas en las siguientes oficialías del registro civil:



- Oficialía No. 1: En Avenida Sor Juana Inés de la Cruz no. 49, colonia Metropolitana Tercera Sección.

- Oficialía No. 2: En calle Caballo Bayo no. 121, colonia Benito Juárez.

- Oficialía No. 3: En Calle 35 esquina con Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana.

- Oficialía No. 4: Avenida Cuauhtémoc, esquina con Cuarta Avenida, colonia Estado de México.

- Oficialía No. 5: Avenida Carmelo Pérez, esquina con Cielito Lindo, colonia Benito Juárez.

- Oficialía No. 9: En calle Poniente 10 no. 308, esquina con avenida Pantitlán, colonia La Perla.

- Oficialía No. 10: En Boulevard Bosques de los Continentes sin número, colonia Bosques de Aragón.

- Oficialía No. 11: Avenida Pantitlán no. 83, colonia Las Palmas.

- Oficialía No. 12: En Valle del Carmen, sin número, al interior de las instalaciones del Centro Social No. 1, colonia Valle de Aragón, primera sección.

- Oficialía No. 13: En Cerrada Gloria de Castilla entre Calle 1 y 2, colonia Esperanza.



De lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, presentando la credencial o boleta escolar del alumno, así como credencial de elector del padre o madre o tutor.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, hizo un llamado a padres y madres de familia para asistir a estas Jornadas de Regreso a Clases que se llevarán a cabo durante los días viernes y sábado del mes de agosto, y mantenerse al pendiente de las redes sociales, principalmente en la página de Facebook Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl para conocer las ubicaciones de las siguientes jornadas.