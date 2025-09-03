Inician obras de electrificación en Tequisistlán, Tezoyuca

Tezoyuca, EdoMex.- Vecinos y autoridades municipales dieron este martes el banderazo de inicio a la construcción de la electrificación de la calle Álvaro Obregón, en el pueblo de Tequisistlán.



El acto se llevó a cabo a las 10:30 horas y estuvo encabezado por el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente municipal, quien mencionó que esta obra es de gran importancia para el desarrollo de la infraestructura de la comunidad, esta calle ya había sido beneficiada con la pavimentación y es momento de seguir fortaleciendo a nuestro municipio.



La obra completa contará con instalación de postes de concreto, estructruturas de media y baja tensión, tendido, tensionado y enclemado de conductor primario de media tensión, instalación de transformador, servicio monofásico colocación de 23 mufas.



Los trabajos comienzan este 08 de septiembre y se tiene planeado que esté lista para el día 27 de septiembre con un tiempo aproximado de 20 días de duración.



Con esta obra, familias de la comunidad contarán con un servicio básico que, de acuerdo con autoridades, contribuirá a mejorar sus condiciones de vida.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca refrendó su compromiso de atender la infraestructura básica en todas sus comunidades.



