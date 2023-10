Inician pláticas entre secretaría de movilidad y concesionarios del Edomex

TLALNEPANTLA, Estado de México.- No a la corrupción, no a la extorsión y seguridad integral preventiva con inteligencia, y respeto a los Derechos Humanos son los tres pilares del proyecto de transformación del Gobierno del Estado de México que Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, presentó a representantes y concesionarios del transporte público de las cuatro zonas en que se divide la entidad.



Con la participación de más de 400 concesionarios y transportistas, se realizaron las mesas de diálogo, mismas que forman parte de las acciones que encabeza la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para servir al pueblo y construir una movilidad eficaz y eficiente para las y los mexiquenses.



Durante el encuentro, Sibaja González aseguró que la instrucción de la mandataria mexiquense es mantener una comunicación abierta y permanente con los representantes del transporte público, y trabajar de manera coordinada, para encontrar los mecanismos necesarios que permitan establecer un transporte digno, cómodo, eficaz y eficiente.



En cuanto a los pilares, explicó que el primero es No a la corrupción, donde convocó a los asistentes a denunciar cualquier acto ilegal del personal de la Secretaría de Movilidad.



El segundo está basado en la prohibición de cualquier tipo de extorsión, por lo que ofreció crear una línea de comunicación directa y confidencial.



El tercero, acotó, tiene que ver con la seguridad integral preventiva, con inteligencia y respeto a los derechos humanos.



En otro tenor, para evitar que se genere mayor corrupción en el servicio de grúas y en los depósitos de vehículos, dijo que, en breve, se va a armonizar la Norma Técnica con la Ley de la Administración Pública del Estado.



Además, se va a crear una nueva Ley de Movilidad, con el fin de hacer más eficiente la legislación, en la que se tomará en cuenta la participación de los transportistas.



Por su parte, los representantes y concesionarios del transporte, tras mencionar que la inseguridad, la invasión de rutas y la irregularidad son los principales problemas a los que se enfrentan, manifestaron su disposición de trabajar de la mano con el Gobierno estatal para transformar el servicio de transporte público en la entidad.