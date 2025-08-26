Iniciará GEM procedimiento administrativo a unidad involucrada en accidente en la México-Pachuca, en Ecatepec

ECATEPEC, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), informó que iniciará el procedimiento administrativo que podría concluir en el retiro de la concesión a la unidad de transporte público involucrada en el accidente registrado este domingo 24 de agosto en la autopista México-Pachuca, donde lamentablemente una mujer perdió la vida y 12 personas más resultaron lesionadas.



La unidad con placas 061392K, de la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, circulaba rumbo a Indios Verdes cuando el operador perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad y la ponchadura de un neumático, lo que provocó la volcadura del vehículo.



De los 12 lesionados, cinco fueron trasladados a hospitales y siete más recibieron atención en el lugar, retirándose posteriormente por voluntad propia.



La Semov precisó que además del procedimiento administrativo se realizarán visitas de inspección a la empresa de transporte involucrada, para verificar el estado físico y mecánico de las unidades, la vigencia de sus seguros y que los operadores cuenten con licencia de conducir.



La Secretaría refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de México de sancionar a los responsables y de proteger la integridad de las y los usuarios del transporte público.