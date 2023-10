Iniciarán en tres meses, obras de drenaje, pavimentación y alumbrado en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Estado de México.- El municipio de Chimalhuacán será beneficiado con un programa de desarrollo urbano que tendrá por objetivo mejorar el abastecimiento de agua, el drenaje, la pavimentación de calles, el alumbrado público y los espacios destinados para el deporte, así lo informó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante el segundo día de gira que realizan por el Estado de México.



’Aquí en Chimalhuacán hace falta agua, hace falta drenaje, hace falta pavimentar calles, hace falta alumbrado, hacen falta espacios para el deporte.



En el tiempo que me queda de gobierno vamos a hacer un programa para el desarrollo urbano de Chimalhuacán, la mitad lo va a aportar el Gobierno del estado y la otra mitad la Federación, y voy a regresar en tres meses con la maestra y ya en tres meses van a estar iniciadas las obras de desarrollo urbano", anunció el Presidente de México.



En presencia de 10 mil chimalhuaquenses reunidos en la Unidad Deportiva ’El Tepalcate’, el Jefe de del Ejecutivo anunció también que se incrementarán al doble las becas para estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria; además dijo, que se instruyó el incremento de becas para universitarios, ya que a la fecha solo las reciben 192 jóvenes en este municipio; respecto a las becas de nivel preparatoria, mencionó que son universales ya que benefician a 19 mil 804 estudiantes.



’Las becas para estudiantes de nivel medio, de preparatoria le llega a todos, son 19 mil 804 estudiantes que tiene beca aquí en Chimalhuacán; donde falta pero por eso lo voy anunciar, que se dé el doble de becas a familias para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, porque aquí se entregan 16 mil 414 becas’, expresó en el encuentro.



Asimismo, se comprometió a aumentar el número de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que participan 565 jóvenes de Chimalhuacán, quienes trabajan como aprendices recibiendo un salario y seguro médico, con el objetivo de que tengan garantizado el derecho al trabajo y al estudio, alejándolos de las conductas antisociales.



El Presidente López Obrador refirió que en Chimalhuacán, como en otros municipios, existe un alto índice de pobreza, por lo que se le debe dar un trato especial; agregó que no puede haber trato igual entre desiguales y que la justicia es darle más a los que menos tienen.



Por su parte, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez hizo hincapié en los beneficios que los programas sociales impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador han traído a los habitantes del Estado de México, por lo que externó su agradecimiento por el apoyo que se le ha dado a la entidad.



"Quiero agradecer a todos los que integran el gabinete presidencial.



Gracias por su apoyo en programas como la Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, la Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, apoyos de fertilizantes, becas para los niños y niñas, Tandas para el Bienestar, INAPAM, en fin, tantos programas que han beneficiado a los ciudadanos’, resaltó la Gobernadora mexiquense.



A los habitantes de Chimalhuacán les expresó su cariño por todo el respaldo que le brindaron para hacer posible que hoy una mujer ocupe la gubernatura mexiquense y les manifestó que ese apoyo será correspondido.



"A Chimalhuacán le tengo un aprecio muy especial, porque me dio la oportunidad no solamente de ser Gobernadora, sino también, cuando vine a recorrer sus calles, me dio la oportunidad de ser Diputada Federal. Y fue gracias a nuestros queridos texcocanos y a nuestros queridos chimalhuaquenses que pude ser Diputada Federal, por eso, espero corresponder esa confianza, espero corresponder a esa atención que han tenido", señaló.



Al hacer uso de la palabra Carlos Torres Rosas, Coordinador General de los Programas para el Bienestar, reconoció al Estado de México, bajo la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por sumarse a la transformación que se vive en el país, y destacó que en la entidad mexiquense se han puesto en marcha diversos programas de bienestar que benefician, por ejemplo, a más de 1.3 millones de adultos mayores quienes reciben una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales, pero a partir de enero del próximo año aumentará 25 por ciento.



En este evento, estuvieron acompañando al Presidente de la República y a la Gobernadora del Estado de México: Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública; Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar; el General Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Xóchitl Flores Jiménez, Presidenta Municipal de Chimalhuacán.



Asimismo, estuvieron presentes Subsecretarias y Subsecretarios de las diversas Secretarías del Gobierno Federal; Directores y Coordinadores de las diversas acciones y Programas para el Bienestar emprendidos por el Gobierno de la República, así como funcionarios estatales y federales.