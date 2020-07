Iniciativa de Ley para la designación de los Concejos Municipales, presentada por la diputada Claudia Lilia Luna Islas

DIPUTADA CLAUDIA LUNA PRESENTA INICIATIVA PARA CREAR UNA LEY QUE ESTABLEZCA REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL



Durante la sesión virtual llevada a cabo este miércoles 08 de julio, la Diputada Claudia Lilia Luna Islas del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado de Hidalgo, presentó una iniciativa dirigida a crear la Ley para la Designación de Concejos Municipales Reglamentaria del artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con el fin de establecer los requisitos para quienes aspiren a representar a los 84 Ayuntamientos mientras se reanuda y finaliza el proceso electoral en Hidalgo.



Este debía culminar en los comicios del 07 de junio para la renovación de los Ayuntamientos, sin embargo, el proceso fue suspendido en abril de este año por el Instituto Nacional Electoral debido a la contingencia sanitaria que actualmente se vive en México y el mundo. De no reanudarse dentro de los periodos establecidos por la Ley, este evento forzaría al Congreso del Estado de Hidalgo a realizar el nombramiento de los Concejos Municipales, aunque de acuerdo con la exposición de motivos de la Diputada Claudia Luna, las reglas bajo las que se operará para la designación de estos no son claras, ni en la Constitución Política para el Estado de Hidalgo ni en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, por lo que señala que es importante actuar responsablemente para que ’se respeten a los vecinos los principios de igualdad, no discriminación (inclusión de los derechos indígenas), legalidad, profesionalismo, transparencia, paridad de género, objetividad y máxima publicidad.’.



Tomando en cuenta lo anterior, la Diputada Claudia Luna presentó ante el pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, una iniciativa que propone crear la Ley para la Designación de Concejos Municipales Reglamentaria del artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, estableciendo así el primer ordenamiento legal en la Entidad para nombrar a dichos Concejos en los Ayuntamientos. En la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, las y los postulantes participarán siguiendo los plazos establecidos en la Ley. En la propuesta se señala que la convocatoria deberá ser individualizada por cada Municipio, además de indicar los requisitos de elegibilidad, y establecer los criterios para garantizar la paridad de género y la representación de jóvenes, así como los criterios de los Municipios con representación indígena. Una vez recibidas las propuestas, el Congreso dictaminará hasta tres ternas en orden de prelación de planillas de aspirantes a cada Concejo Municipal, y posterior a ello, la Junta de Gobierno convocará a sesión de pleno para la aprobación de los Concejos, en la cual se presentará una propuesta única o la primera propuesta, siguiendo el orden de prelación. En caso de que ninguna de las propuestas alcance mayoría simple, el Congreso podrá recepcionar más propuestas hasta por setenta y dos horas posteriores a la sesión en la que se llevó a cabo la votación para ser sometidas ante el pleno del Poder Legislativo. La elección de los Concejos Municipales se realizará por mayoría simple y de forma nominal.



La pandemia de COVID-19 ha llevado a realizar cambios en el panorama político en Hidalgo, por lo que este hecho sin precedentes obliga a establecer mecanismos que aseguren la designación de representantes de los Concejos Municipales, los cuales actuarán mientras se realiza la jornada electoral.