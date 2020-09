Inicio del rodaje de la película Juniors

Todo el mundo festeja, incluyendo a los hermanos Tavera, quienes por fin dieron inicio a las grabaciones de lo que será algo trascendental en la industria del cine, un proyecto muy ambicioso, una saga de seis películas, mezclando la realidad, la ficción, los tipos y estilos de vida de la sociedad mexicana, un elenco de primera con jóvenes talentosos que quieren destacar en el medio artístico, Juniors puede ser una de las mejores secuelas de los tiempos actuales.



Carlos Ignacio que cumple 50 años de actor, se siente muy contento por lo que está viviendo, terminó de grabar la quinta temporada de una familia de diez y el gusto de trabajar en éste proyecto, el papel del dueño de una televisora apoyando a una periodista a descubrir lo que están realizando los jóvenes para renovarse.



Por otra parte, una gran actriz como lo es Isaura Espinoza comenta que va a tener un público distinto e impulsar de nuevo sus carrera, tiene el papel de periodista que investiga quienes son los que están haciendo cosas macabras con unos videos y luchará por descubrir la fórmula imperial.



Por su parte Ricardo Tavera parecía ’niño con juguete nuevo’, diez años planeando el proyecto y el día de ayer vio la luz, quieren contar una historia que nunca se haya contado, al público le va a fascinar como a ellos, 30 julio de 2021 el estreno y desea se llenen las salas con el gran elenco con el que cuentan.



Marco Valdés representa sin perder el humor, va a representar al Presidente de México y quiere serlo de todo el mundo, es ’malo, muy malo’ se aprovecha de la inteligencia de los niños, tremendamente avaricioso, no lo para nada, muy inteligente, está dando clases de actuación, expresión corporal, dicción y vibrato, todas las clases son en línea y proporciona sus redes sociales: marcosvaldesoficial en Facebook, tweeter e instagram.



Una gran cómica, cantante y con una larga trayectoria Aida Pierce afronta un nuevo proyecto en ésta película, muy contenta de la saga, un personaje muy loco, vive la vida de la hija, se siente como de la edad de una jovencita, la película va llegar a unir a la familia, aunque sea una sátira, lleva un mensaje subliminal, muy bonito, da valores.



