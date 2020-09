Inició formalmente proceso electoral

En plena devastadora crisis sanitaria por el Covid-19, el Instituto Nacional Electoral (INE), dio inicio al proceso electoral ordinario 2020-2021, en México el pasado lunes 7 de septiembre del año en curso.



Hasta donde se recuerda, no existe antecedente de haber organizado un proceso electoral de tales dimensiones y características, menos aún, en un contexto tan complejo y de alto riesgo sanitario en el que se pondrá a prueba la consistencia de la vida democrática del país.



¡La clase política mexicana está de plácemes! Por fin ha llegado el día esperado y soñado por quienes en lugar de preocuparse, por cuidar y velar por la salud de los mexicanos, sin el menor recato o pudor, han iniciado los ’festejos’ porque formal y legalmente el tan esperado día ha llegado. Y ya nadie los detiene ¿y la Pandemia? de ella no quieren saber nada a pesar del riesgo latente que contagio.



Los tres niveles de gobierno han forzado a cambiar los colores del semáforo epidemiológico del país. Ellos quisieran el color verde, porque sus aspiraciones políticas son prioridad. Y sin importar las consecuencias sanitarias ya se encuentran listos desde antes de que el INE diera inicio formal al proceso electoral ordinario 2020-2021.



Para la clase política de México lo que verdaderamente interesa no es cómo resolver la crisis sanitaria y menos económica, ¡no! Eso es una pérdida de tiempo. Lo que interesa es empezar sus precampañas y posteriormente las campañas oficiales y poder llegar a diferentes espacios de representación popular. Mantenerse o acceder al poder, según sea el caso.



En Guerrero, la autoridad sanitaria ha dado cuenta día a día, del incremento de contagios y decesos en la población. Sin embargo, se ha permitido la apertura de establecimientos comerciales y de servicios que propician y alientan los contagios sin límite. Aducen la reactivación económica, ¡vaya manera tan peculiar y creativa de hacerlo!



Las experiencias en países densamente contagiados de nada han servido, al fin mexicano.

Comerciantes, autoridades de los tres niveles de gobierno y clase política se han colocado en una posición de madres ardientes…sin importar las consecuencias. Al fin que la orientación sale desde el centro del país: ¡¡ apuremos y forcemos los tiempos de ser necesario… o ya no lo contaremos!!

¡¡ Y bueno, heme aquí…!!



El domingo 6 de junio de 2021, serán convocados a ejercer su voto a más de 95 millones de mexicanos registrados; serán 5 millones más que en la elección del 2018. El INE, prevé instalar 164,500 casillas en todo el país, 800 más que en la elección de 2018.

En términos generales, se renovaran más de 21 mil cargos de elección popular a nivel federal y en las 32 entidades federativas. Sin duda un proceso electoral jamás organizado, sobre todo, en medio de la mayor crisis sanitaria que se recuerde.

Se renovarán 500 escaños de la Cámara de Diputados Federal, también los puestos de 30 congresos locales, 15 gubernaturas y 1,926 presidencias municipales de 30 estados.



Quienes aspiren a una candidatura a diputado federal de manera independiente, tienen del 3 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, para recabar las firmas que respalden su aspiración.

El 4 de abril arrancarán las campañas y deberán terminar el 2 de junio, para que el domingo 6 de junio los mexicanos salgan a ejercer su voto libremente. Al término del proceso, se tendrán nuevos representantes políticos federales y locales.



15 entidades elegirán nuevo gobernador: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.



En Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), dio inicio formal al Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en la entidad, este miércoles 9 de septiembre.



El IEPC Guerrero, estima instalar 4 mil 951 casillas en toda la entidad, y espera acudan a votar 2 millones 524 mil 713 personas, que elegirán al nuevo gobernador de Guerrero, a los 46 diputaciones locales, a 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas y 580 regidurías, que hacen un total de 792 cargos a elegir.



En la logística, se proyecta instalar 4 mil 951 casillas, a las que habrán de concurrir 44,559 personas funcionarias de mesas directivas de casilla que serán seleccionadas por insaculación. Para este propósito, en Guerrero, se contará con el apoyo de 1,271 capacitadores – asistentes electorales y 215 supervisores.



El proceso tiene dos aristas nuevas:

La primera, por primera vez 78 mil 925 guerrerenses que radican en el extranjero, podrán participar emitiendo su voto por la Gubernatura del Estado, por la vía postal o electrónica.



La segunda, es la designación de candidaturas indígenas o afromexicanas que los partidos políticos deberán registrar en al menos el 50% de los distritos y municipios con más del 40% de población indígena o afromexicana, es decir, de entre los 35 municipios y 9 distritos indígenas que tienen el porcentaje referido, en al menos el 50% de estos.

En el municipio de Cuajinicuilapa, habrá candidaturas afromexicanas en la presidencia, sindicatura y, al menos, una regiduría. En caso de que la asamblea comunitaria lo decida, el IEPC Guerrero, será coadyuvante en su elección.



Mientras tanto… ¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!