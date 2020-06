Inició Secretaria de la Función Pública investigación contra Ana Guevara

+Luego de las dos iniciadas por la FGR por extorsión y la otra de intento de homicidio



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Mientras legisladores exigen su destitución, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), enfrenta una nueva investigación en su contra. Esta vez por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que preside Irma Eréndira Sandoval. Tercera en menos de tres meses.



De acuerdo con el diario El Financiero, la dependencia confirmó que abrió una investigación de oficio a la Conade. El motivo fue por el atentado que denunciaron empresarios veracruzanos, quienes también acusaron de extorsión a la ex velocista, que involucra casi 17 millones de pesos



El oficio con el número 11/139/AQ/242/2020 sostiene que la denuncia fue hecha por Ivonne Jiménez Madrid, quien es la titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, del Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la SFP que se encuentra dentro de la Conade.



Esta no es la primera vez que la SFP investiga a Ana Gabriela Guevara. En febrero pasado, la dependencia reveló que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).



Hace un año, junio, la SFP abrió cuatro carpetas de investigación en esa dependencia sobre presuntos actos de corrupción en el mismo Fodepar que opera Conade.



Hasta el momento no se le han fincado responsabilidades a la titular de la Conade, pues las investigaciones aún no arrojan que la funcionara haya cometido posibles faltas administrativas a sancionar o los elementos para dar vista a otras autoridades. Esto, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de marzo.



Otras denuncias



En menos de tres meses han presentado tres denuncias contra Guevara. Todas han sido por parte de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA).



La primera de ellas fue ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz del 27 de marzo. En este se le menciona en un fraude y extorsión por una licitación por 16.9 millones de pesos.



A su vez, el 22 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia contra Guevara Espinoza por fraude y extorsión. La dependencia turnó el caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que los empresarios veracruzanos acudieron a ratificar el 5 de junio.



Tras éstas querellas, los empresarios de CIMSA sufrieron un atentado con armas de fuego en Boca del Río, Veracruz –estado donde gobierna el partido Morena, en el poder, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nombró a la exatleta al frente de Conade. Por ello, presentaron otra acusación por intento de homicidio, en grado de tentativa, ante la FGR fechada el 17 de junio.



En ésta señalaron a Ana Gabriela Guevara, y a su operadora en Xalapa, Armida Ramírez Corral, como posibles responsables de ese hecho. Además, la denuncia se presentó luego de 35 días de que la FGE de Veracruz no diera vista a la FGR de la denuncia FEADPD/ZC-V/083/2020.



Ante estas acusaciones, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados ha invitado en varias ocasiones a comparecer para que explique sus acciones. Sin embargo, ha rechazado asistir ante la instancia legislativa.



Varios legisladores de la Comisión ya pidieron la renuncia de la funcionaria.



’Yo como diputado, de manera singular, ya pedí que la directora fuera sustituida. Lo he hecho en el pleno, desde mi curul, en Comisiones y a través de medios de comunicación’, externó, en entrevista con el portal Infobae México, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).



A pregunta expresa si la seguirá pidiendo, el diputado insistió:



’Pido la destitución de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte