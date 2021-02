Inició vacunación fase 2 en adultos mayores aquí te indicamos cómo puedes realizarlo

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 2, FEBRERO, 2021, 13:08 hrs.

SECRETARIA DE GOBERNACION;

RELACIONES EXTERIORES (SRE);

SECRETARIA DE SALUD;

GOBIERNO DE MEXICO



El gobierno implementó la segunda fase de vacunación contra el covid-19 en México, por lo que, si tienes 60 años o más, ya puedes registrarte para recibir el antígeno. Aquí te decimos cómo registrarte.





Por ello, las autoridades hicieron un llamado a las personas cuyos familiares se encuentren entre en los rangos de edad previamente descritos, para ayudarles a completar el registro y promover la página agendar las citas personalizadas.





¿Cómo puedo registrarme?

1 Entra a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

2 Introduce tu CURP. En caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano, la puedes consultar en esta página.

3 Verifica que tus datos sean correctos.

4 Selecciona la opción ’Quiero vacunarme’.

5 En caso de que los datos no coincidan, presiona ’Regresar’ y confirma los datos de la CURP que ingresaste.

6 Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo.

7

8 No importa si el domicilio no coincide con tu identificación, lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en el centro de vacunación más cercano.

9 Agrega el código postal, si lo conoces.

10 Ingresa el teléfono (ya sea el tuyo o el de tus familiares). Procura que sea uno en el que puedas atender la llamada. Además, éste deberá contener 10 dígitos obligatorios.

11 En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

12 Da click en ’Enviar’

13 Una vez que te aparezca el siguiente mensaje, da click en ’Guardar’ y tu registro estará completado.



14 Luego de que finalice el registro, espera la llamada de tu servidor de la nación. Cuando se pongan en contacto contigo se te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.



15



15 Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios, la vacunación es totalmente gratuita.

Toma en cuenta que el horario de operación de la plataforma es de 08:00 a 24:00 horas de lunes a domingo.



El día de tu cita

1 Llega a tu centro de vacunación con 15 minutos de anticipación, sólo debes llevar tu identificación oficial, como tu credencial del INE.

2 Preséntate con los servidores de la nación, ellos registrarán tu asistencia para que pases al área de espera.

3 El personal de salud te aplicará la vacuna.

4 Pasarás al área de observación durante 30 minutos.

5 Una vez concluidos los 30 minutos podrás retirarte del centro de vacunación.

6 Si la vacuna que te aplicaron es de dos dosis, te contactarán nuevamente para indicarte la fecha y lugar de la aplicación de la segunda dosis.ojo- vuevo.