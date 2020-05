Injusto e inmoral, utilizar al Estado para rescatar empresas: AMLO al CCE

Durante las pasadas 2 semanas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó a líderes políticos, senadores, diputados, intelectuales, académicos, cúpulas religiosas y dirigentes sindicales a un foro para obtener una propuesta plural de rescate de la nación.



Sin tregua, el CCE elaboró un documento con más de 80 puntos que en sí fueron un resumen de todo lo que ahí se dijo, y que con urgencia fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le solicitaron una reunión igualmente apremiante para discutir con él el documento.



Ayer, todavía Carlos Salazar, presidente del CCE, decía en noticieros matutinos de la radio que estaba optimista respecto de la respuesta que les daría el tabasqueño a esta tercera propuesta planteada por los empresarios pero que representaba una alternativa plural frente a la grave crisis económica que ya afecta a México.



Salazar y su gremio no tuvieron que esperar mucho por la respuesta de AMLO. En su mañanera de ayer el mandatario desechó la tercera propuesta del CCE y se les fue directo de nuevo a la yugular:



Y con el consabido, ’con todo respeto’, indicó que si bien el Consejo Coordinador Empresarial, tiene ’todo su derecho de manifestarse’, él es libre, porque así es la democracia, de optar por otro camino.



Les recordó que en su Artículo 25 la Constitución establece ’la rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo (y que) no puede ningún grupo imponer su política, (porque ésta) corresponde (definirla y aplicarla) al Estado, corresponde al gobierno federal.



’Entonces, con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados’.



Y advirtió que si en este tránsito de recuperación del paso de las cadenas de producción alguna empresa quiebra, pues sorry, pero entonces el empresario, los socios y sus accionistas deberán enfrentar el riesgo.



’… el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie. Se tiene que poner por delante el interés general, el interés de la mayoría de los ciudadanos y de manera humanitaria atender con preferencia a los pobres.



’Es una gran injusticia, es una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra’, sentenció.



López Obrador indicó que simplemente no se prestará para crear otro Fobaproa e insistió en que él no va a socializar las deudas privadas y privatizar las ganancias, como cree y está seguro le pide el Consejo Coordinador Empresarial.



Comentó que lo primero que le pidieron fue posponer el cobro de impuestos.



’¡Imagínense!, posponemos el cobro de impuestos, nos quedamos sin presupuesto, y no estaríamos otorgando los créditos a los pequeños empresarios, a las empresas familiares ni ayudando a los pobres, entonces sí se nos viene un estallido social…



’Yo puedo decir ahora a los que convocan a asaltar negocios, les puedo decir no tienen motivos, son delincuentes porque hemos garantizado que no le falte a la gente lo básico.



’¿Qué hicimos cuando comenzó la pandemia, cuándo empezó a convertirse en algo más preocupante?



’Decidimos dar cuatro meses de adelanto a las pensiones de adultos mayores, cuatro meses, y se entregaron esas pensiones del 10 de marzo al 10 de abril, en un mes se dispersaron 46 mil millones’.



Enumeró entonces lo que a su juicio mantiene al México profundo ajeno a conflictos sociales y a la hambruna:



’… estamos aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes, lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país, ahora pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando, al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados’.



A través del IMSS se han entregado, dijo, más de 600 mil créditos de 25 mil pesos a pequeños empresarios y una cantidad igual de créditos vía el ISSSTE a 600 mil burócratas.



Indicó u que dentro de su Plan de Desarrollo, el país se prepara para el regreso a la normalidad y que por ello ’estoy optimista’.



En 600 mil tandas se aplicará este año, 3 mil 500 millones de peso; en 620 mil créditos del ISSSTE irán 35 mil millones más.



Se añaden, afirma, los empleos generados con los créditos de vivienda como con los programas sociales y con los programas de infraestructura.



’Ya la semana próxima damos a conocer los informes sobre el inicio de los trabajos del Tren Maya en tres tramos ya y estamos considerando que son 30 mil empleos por tramo’.



En el programa La Escuela es Nuestra que incluye 25 mil escuelas, que reciben 150, 200 o 500 mil pesos, de acuerdo al número de alumnos los padres de familia contratan maestros albañiles, peones, trabajadores de la construcción.



Y van 12 mil millones de pesos más para la rehabilitación de las 6 refinerías. Y eso se suma a lo del aeropuerto y al corredor del Istmo, que ya comenzó la ampliación de los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos y donde ya empezó la rehabilitación de la vía del ferrocarril.



Y el programa Sembrando Vida va a dar 200 mil empleos nuevos permanentes a 200 mil sembradores y los programas sociales, 11 millones de becas para los jóvenes, la pensión para los adultos mayores.



Casi sin respiro en su recuento de sus programas y reparto de miles y miles de millones de pesos, López Obrador se dio tiempo para afirmar que él no tiene nada contra los empresarios, sino contra aquellos que obtienen fortunas mal habidas. Esos no están en sus planes.



’… es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios, siempre he dicho que el que trabaja invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece respeto, no todo el que tiene (dinero, riqueza) es malvado’.



¿Lo quieren más claro?



Tregua en el Senado



Y mientras esto quedaba establecido en Palacio Nacional, en el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política proponía a los otros coordinadores parlamentarios una tregua política para disminuir tensiones y rijosidad entre ellos y sus grupos durante lo que resta de la pandemia del coronavirus.



Ello ayudará a no entorpecer el trabajo y desempeño de las autoridades federales, en estos momentos de mayor dificultad, donde se registraran los picos más altos de infección, y que demandan unidad y cohesión de todos los mexicanos, subrayó el zacatecano.



El llamado fue porque en días recientes el llamado bloque opositor -integrado por el PAN, PRI, MC y PRD-, se mostró hipercríticos a todas las medidas adoptadas por el gobierno federal.



Los coordinadores aceptaron la tregua bajo el principio de no ser tapadera de nadie.



Hay en el ciberespacio y sus distintas redes sociales, se dijo, una guerra declarativa que ha provocado mucho ruido y la circulación de notas faltas y un sinfín de descalificaciones.



En este marco se prevén diversas reuniones (virtuales) con el gobernador del Banco de México y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a fin de encontrar soluciones para la reactivación económica.



