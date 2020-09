Inminente, la reapertura de las minas de Taxco: Gómez Urrutia

’Es una realidad que se reabran las minas’, expresa el representante nacional de los obreros



Al propiciar la huelga, los empresarios ’vinieron a arruinar la vida de trabajadores y comunidad’



Ciudad de México, 27 de septiembre. La huelga minera de Taxco, que cumplió 13 años, ’no debió haberse generado; es un capricho e irresponsabilidad de algunas personas que por muy poderosas que se sientan, vinieron a arruinar la vida de trabajadores y de la comunidad’, denunció el senador de la República Napoleón Gómez Urrutia.



Se manifestó por la urgencia de hallar una solución, y como líder nacional minero, ’estoy en la mejor disposición de negociar y buscar la solución a este conflicto, pero la empresa GM hasta el momento no ha hecho ninguna manifestación mediática, pero en la práctica sí se han realizado reuniones y se ha encontrado también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) y de Gobernación (Segob) la posibilidad de que ya se resuelva’.



Gómez Urrutia expresó que no hay fecha para la reapertura, pero están los acercamientos de las partes para tener una solución, ’y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque los trámites de reapertura son muy largos y tediosos, pero es una realidad que se reabran las minas en Taxco, porque es importante la fuente laboral en Taxco’.



Aseguró que ’he tenido muchas conversaciones con los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero de Taxco, y con empresarios del mismo lugar que se dedican a la transformación de plata, y hacen productos artesanales de joyería’.



Destacó que él, como líder sindical nacional, ha tenido reuniones con la empresa Grupo México (GM) y con el gobernador Héctor Astudillo Flores en busca de una solución a un conflicto que no debió darse.



Acusó a GM de haber generado este problema minero, cuyos directivos ’no se dieron cuenta de que iban a afectar la economía de una ciudad como lo es Taxco, gente honesta y trabajadora, pero estamos en el camino de encontrar la solución’.



Dijo que hay planteamientos de ambos lados, que están en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, el compromiso es avanzar en las pláticas para la reapertura de las minas de Taxco.



’El problema es muy serio, lo que los ha obligado a competir en condiciones muy desventajosas, y más el impacto minero en comunidades de Taxco no sólo por la derrama de los recursos, sino por las actividades que dan servicio de forma paralela a esa empresa GM y a toda la distribución y transformación de la plata’, dijo.



Se reúne con la CIT Guerrero



Integrantes de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT) delegación Guerrero se reunieron con el senador Napoleón Gómez Urrutia para acordar nuevas acciones que permitan que el gobierno del estado reconozca legalmente la figura de esta unión; se dé continuidad a la armonización de la reforma al sistema de justicia laboral que entrará en vigor en 2021, y se destrabe la huelga minera de Taxco, que cumplió 13 años.



En la sede sindical minera, los integrantes electos de la confederación en la delegación Guerrero expusieron ante Gómez Urrutia los problemas por los que atraviesa el gremio obrero de la entidad.



También se tocó el asunto minero, relacionado con el conflicto de la minera Media Luna y obreros despedidos, además de la huelga minera de Taxco.



En esta reunión, que fue cerrada, Gómez Urrutia reconoció al próximo secretario general de la CIT en la entidad, Lenin Vargas Rodríguez, a quien le encomendó empezar a atender los problemas de los agremiados de la confederación ahora en Guerrero.



Adelantó que como confederación se pedirá al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores del Congreso local que reconozcan esta alianza de organizaciones sindicales en el estado, atiendan los problemas y busquen que Guerrero sea el undécimo estado en armonizar la reforma laboral que entrará en vigor en 2021, con la eliminación de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que se convertirán en tribunales laborales.



Vargas Rodríguez, secretario electo de la CIT delegación Guerrero, expresó que es necesario que el estado armonice la reforma al sistema de justicia laboral con los 11 estados que la aplicarán para el siguiente año, y con eso se beneficiará al sector obrero al entrar en vigor el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), con la eliminación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



Adelantó que, como confederación, se buscará con las organizaciones impulsar la demanda de solución a la huelga minera de Taxco y que los gobiernos estatal y federal, que se comprometieron a ser mediadores, ayuden a destrabar el problema entre Grupo México (GM) y el Sindicato Nacional Minero.