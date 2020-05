’Inmorales’, salarios de jugadores en futbol: Jupp Heynckes

+ El deporte no volverá a ser el mismo, advierte



+El exdelantero, de 74 años, ganó Liga de Campeones como entrenador con el Real Madrid y Bayern Múnich



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- La pandemia del coronavirus desnudó las grandiosas miserias del deporte, en general. En particular ha colocado al futbol internacional en la picota de una situación inimaginable en el pasado. Del mercado desaforado de millones de dólares, en transacciones y salarios, a la crisis por el alto que impuso un invisible enemigo de la humanidad a los torneos en el mundo.



El ex entrenador del Real Madrid, el alemán Jupp Heynckes, denunció la inmoralidad de las cantidades de dinero que fluyen en esta poderosa industria, regenteada por la polémica FIFA, y advirtió que después de lo que se vive en estos días, a consecuencia del Covid 19, el deporte no volverá a ser el mismo.



Heynckes aseguró que la pandemia de coronavirus ha sacado a relucir las malas decisiones del futbol y la sociedad en general, y ha explicado que las cifras de traspasos y de salarios de los jugadores deben reducirse, ya que habían llegado a un punto que era inmoral.



’Tenemos que agudizar nuestros sentidos nuevamente hacia las personas que no están haciendo las cosas tan bien’, explicó explicó al dominical Welt am Sonntag.



El exdelantero, de 74 años, ganó la Liga de Campeones como entrenador con el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Pasó tres períodos en Múnich, donde reunió una gran cantidad de títulos, con el año culmen en 2013.



’Es importante encontrar un camino de regreso a la normalidad; las cifras de traspaso y los salarios deben reducirse nuevamente. Las sumas que se manejan a veces son inmorales’, recriminó.



Los precios de los traspasos en el balompié se dispararon a tal punto que alcanzar cifras insospechadas. Como los 222 millones de euros que pagó el París Saint Germain para llevarse del Barcelona al astro brasileño Neymar.



Los salarios también llegaron a cumbres escandalosas. La más alta de todas fueron los 39 millones de euros netos anuales cobrados por el argentino Lionel Messi, hace un par de temporadas, con el conjunto blaugrana.



La Bundesliga fue suspendida a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, pero los clubes esperan reiniciarla a finales de mes, a la espera de la aprobación del Gobierno.



Las grandes pérdidas de los clubes y la dependencia de los ingresos de la televisión han provocado un debate sobre la ética en el futbol alemán, uno de los referentes a nivel mundial.