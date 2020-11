Inmortalizan atleta mexicana en el universo

+El satélite troyano de Júpiter (3548) Eurybates I, nombrado ‘Queta’ por la Unión Astronómica Internacional.



+Es la primera persona de nuestro país que deja su nombre en el espacio exterior



+Figuras como Paavo Nurmi, Emil Zaropek, Jessee Owens, Věra Čáslavská o Rafa Nadal, dejaron su nombre en distintos asteroides del espacio



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La mexicana Enriqueta Basilio, primera mujer del mundo en encender un pebetero olímpico –durante la inauguración de los Juegos de México 1968–, fue inmortalizada en el espacio exterior: un asteroide llevará su hipocorístico –palabra de origen griego ’relativo a la caricia’–.



El satélite troyano de Júpiter (3548) Eurybates I ha sido nombrado como ‘Queta’ por la Unión Astronómica Internacional.



El satélite fue detectado por vez primera en septiembre de 2018 por el Telescopio Espacial Hubble y luego de notar que ahora hay más asteroides troyanos conocidos que nombres disponibles de estos guerreros, en la XXX Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional aprobó denominarles como a destacados deportistas olímpicos.



Enriqueta Basilio es la primera persona de Mexico inmortalizada en un asteroide; pues aunque personalidades de la política, el arte, la poesía, la música y la matemática ya habían dejado su nombre en alguno, no figuraban nombres de personalidades de nuestro país.



En el deporte, figuras como Paavo Nurmi, Emil Zaropek, Jessee Owens, Věra Čáslavská o Rafa Nadal, dejaron su nombre en distintos asteroides del espacio.



Mantiene su récord



Nacida en Mexicali, Baja California, Basilio Sotelo se especializó en pruebas de velocidad y en los Juegos Olímpicos de México 1968, con 20 años de edad, no sólo innovó al encender el pebetero.



También es la primera y hasta hoy única mujer del mundo que en la magna justa veraniega compitió en 80m vallas y en los 400m planos, además del relevo 4x100m.



Dos años después ganó bronce con el relevo 4x100m en los Juegos Centrocaribeños de Panamá 1970.



En el verano de 2018, durante la conmemoración del 50 aniversario de los Juegos de México 68, Norma Enriqueta volvió a encender el pebetero en los festejos de esta fecha y allí pidió que el paso de su generación perdurara en el recuerdo de las siguientes.



’Le pido a las nuevas generaciones que conozcan nuestra historia. Hoy muchos niños no saben quién fue Felipe ‘El Tibio’ Muñoz, no saben qué logró y eso no es culpa de ellos, los maestros hacen su trabajo, pero nosotros como papás, como abuelos, somos los primeros que debemos contarle a nuestros hijos la historia’, reflexionó entonces.



’Que sepan –agregó– lo que México ha logrado, que se sientan orgullosos de quiénes son y de donde vienen, que no lo olviden. ’



‘Queta’ Basilio falleció el 26 de octubre de 2019, justo un día antes de conmemorar los 51 años de la ceremonia de clausura de México 1968 y ahora quedó inmortalizada en el espacio exterior.



Además fue diputada federal por el PRI del 2000 hasta el 2003.



(Con información del diario El Heraldo)