Inmujeres anuncia microcréditos para víctimas de la violencia en contigencia

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, informó que otorgarán microcréditos a las víctimas de violencia y a quienes laboran en el sector informal, para reducir el impacto de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.



’Estamos trabajando en programas específicos con la Secretaría de Hacienda y Bienestar para desarrollar algunos programas que van a salir después de la contingencia, muy específicos, para crear oportunidades para mujeres víctimas de violencia. Los estamos trabajando, vamos a crear instrumentos de microcréditos para apoyar específicamente a estas mujeres’, adelantó.



Gasman llamó a no dejar sin trabajo a las mujeres que laboran en el sector informal de la economía. ’En el caso de las trabajadoras del hogar, es importante que las patronas y los patrones, estén conscientes que estén en sus casas y que les mantengan el salario’, pidió.



En entrevista con Notimex, la funcionaria federal señaló que esas condiciones de respeto a los derechos de las trabajadoras deben mantenerse en el sector formal donde ellas también se desempeñan.



’Y en el caso general, en el sector formal, que no se corten los salarios, que no se despida a nadie, nosotros hemos hecho énfasis en la importancia que todo esto tiene en las mujeres y estamos trabajando en para ver cuál es la respuesta que se da a las trabajadoras informales, porque evidentemente en el paquete de medidas que se hagan para durante y después de la contingencia tenemos que poner una especial atención en trabajar para ver que las mujeres que están en el sector informal o las pequeñas emprendedoras tengan opciones’, explicó.



Añadió que quien se sienta vulnerada en sus derechos laborales puede denunciar, ’el 911 sirve para denunciar situaciones de emergencia y de violencia contra las mujeres, la violencia laboral la tiene la Procuraduría del Trabajo y ahí hay que hablar’, sugirió.



Nadine Gasman expuso que su función al frente del Instituto Nacional de las Mujeres también está enfocada a erradicar el acoso y hostigamiento sexual en el gobierno federal.



’Estamos en contacto con la Secretaría del Trabajo y con la Procuraduría, digamos en este momento no se está trabajando en el gobierno federal, pero también tenemos toda una estrategia de cero tolerancia a la violencia y al acoso y hostigamiento sexual que hemos desarrollado junto con la Secretaría de la Función Pública, donde hemos fortalecido el protocolo a la atención en la administración pública federal’, finalizó.



Notimex