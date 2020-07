Inmujeres impulsa el bienestar de las Mujeres colocando sus necesidades en el centro de las políticas y acciones de gobierno de México: NGZ

El día de hoy, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, acompañó a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján y a la titular de INDESOL, Luz Rosales Esteva, en la conferencia de prensa sobre Programas de Bienestar, para presentar los avances del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Inmujeres.



La titular del Inmujeres explicó que el Instituto trabaja para identificar cómo las desigualdades han afectado históricamente a las mujeres y las niñas en nuestro país, para de esta manera transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas del Gobierno de México, con el fin de cerrar las brechas de desigualdad y que todos los derechos de las mujeres sean garantizados y así alcanzar el objetivo que se ha propuesto el gobierno de la cuarta transformación: no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.



’Los programas prioritarios de bienestar del gobierno de la cuarta transformación están beneficiando a millones de personas, de las cuales casi la mitad son mujeres. Estos recursos transferidos a mujeres por los programas están cambiando la vida cotidiana y están cumpliendo la premisa del gobierno: transformar a México poniendo en primer lugar a quienes más lo necesitan’, destacó Nadine Gasman.



Dijo que el año pasado, después de haber recorrido los 32 estados del país y de haber hablado con más de 4 mil mujeres para desarrollar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (Proigualdad 2020-2024), el programa de Transversalidad se fortaleció este año con una visión inspirada en los nuevos principios de transformación; además de incorporar los objetivos que se desean alcanzar con el Proigualdad, el cual será publicado en las próximas semanas.

Asimismo, se refirió al Programa de Transversalidad como un instrumento valioso para llegar a las mujeres de todos los rincones del país: ’es nuestra puerta, nuestra ventana y nuestro puente con las comunidades, y es una valiosa respuesta que el gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador da, desde el INMUJERES y en coordinación con los estados y municipios, para trabajar por un México más igualitario e incluyente’, expresó.



Informó que en el marco del programa de Transversalidad, el Inmujeres invirtió más de 350 millones de pesos en 2019, para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres a nivel de los estados y de los municipios; además de haberse realizado casi 650 acciones, a la par de respaldar el arduo trabajo que realizan casi 500 instancias municipales de la mujer.



También, compartió parte de los trabajos que se realizarán durante 2020 con el fortalecimiento a las Instancias de la Mujer de las Entidades Federativas (IMEF): ’estarán operando un total de 378 Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), 28 más que el año pasado, con más de mil personas empleadas en 31 entidades federativas; y cerca de 3,500 actividades de formación para propiciar la autonomía económica de las mujeres. Con estos trabajos estaremos beneficiando a más de 50,000 personas, prioritariamente mujeres (…) estas acciones son fundamentales para el empoderamiento de las mujeres desde lo local’, puntualizó.



En cuanto a las acciones para propiciar la autonomía económica de las mujeres, Gasman agregó: ’vamos a trabajar en las entidades, con cursos, con talleres, con formaciones, en ámbitos que van desde cómo llevar un negocio hasta cursos de talleres de oficios no tradicionales, talleres también sobre cómo cerrar la brecha digital, cómo programar, o sea, estamos realmente decididas a que las mujeres puedan desarrollar todas sus capacidades’.



La presidenta del Inmujeres aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo innovador que han realizado las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas durante la etapa de confinamiento por COVID-19, con muchas buenas prácticas que son clave para fortalecer la respuesta a las demandas de las mujeres en todo el territorio.



Para concluir, Nadine Gasman dijo: ’un aprendizaje que tenemos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no hay mejor forma de servir, que estando cerca de las niñas y de las mujeres. En el Inmujeres estamos convencidas de que no hay nada mejor que el trabajo territorial, el que se hace de a pie, el que nos permite escuchar de viva voz el sentir, las aspiraciones y las reflexiones de la gente’.



Para leer las palabras de la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman visite: https://bit.ly/2ZYawgc



El video de la conferencia de prensa está disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNJRFkcr8nE