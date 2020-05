Inquieta a empresarios contagios en transporte público

Ecatepec, Méx., a 27 de mayo del 2020.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) propondrá a sus socios buscar alternativas de traslado de los empleados a sus centros de trabajo con servicios particulares, pues inquieta que una vez que se modifique el semáforo de rojo a naranja y aumente la movilidad, el transporte público sea uno de los principales focos de contagio.



Durante una reunión virtual del director de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes, con otros organismos empresariales y con secretarios y representantes del Gobierno del Estado de México, de Movilidad, Desarrollo Económico, Finanzas, Seguridad Pública, Trabajo, Salud y Justicia y Derechos Humanos se abordó esta inquietud sobre los posibles contagios en el traslado de trabajadores.



Los funcionarios de Movilidad reconocieron que en la zona conurbada de la Ciudad de México y el Valle de Toluca, es donde el foco de mayor cantidad de contagios por Covid19, podría darse en el transporte público, por lo que ya se refuerzan las medidas de higiene y sanitización en las unidades y entre choferes y usuarios.



’Ellos están adoptando una serie de protocolos bien diseñados; vemos bien el esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado de México y valoramos que tengan claro que el principal problema de contagio, más que darse dentro de los mercados, comercios o fábricas, pueda ser dentro del transporte público’, sostuvo el líder empresarial.



Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT), reconoció los riesgos en el transporte público y anunció que están en la mayor disposición de apegarse a las normas sanitarias establecidas y reforzarlas. Hasta el momento, se ha hecho un trabajo ejemplar, pero es tal la cantidad de rutas, unidades y operadores, que debe haber mecanismos eficientes de control.



Francisco Cuevas anunció que ya dieron a conocer entre los agremiados a la UNIDEM, los protocolos sanitarios que emitió el Gobierno del Estado de México para contener la propagación en el transporte público, con la intención de que los empresarios y trabajadores conozcan los lineamientos que deben cumplirse y reporten en su caso a los choferes que no las acatan, esto con la idea de que se corrijan y eviten riesgos de contagio.



Adicionalmente, la UNIDEM atenderá la recomendación del gobierno mexiquense y sugerirá a los asociados, buscar alternativas con empresas de transporte escolar que en estos momentos no están laborando ni percibiendo ingresos, para que puedan rentar ese tipo de unidades y generar algunas rutas alternativas para el traslado de empleados y reducir así, el traslado en transporte público.



’Quizás ahora no hay tanto riesgo porque casi no hay movilidad de las personas, sin embargo, cuando se pase del semáforo rojo al naranja, y haya muchas fábricas y comercios que ya puedan abrir, se va a saturar el transporte público y es allí donde habrá el mayor riesgo’, precisó.



Adicionalmente UNIDEM recomendará a sus agremiados y que en su mayoría son empresas trasnacionales y que en conjunto laboran más de 150 mil personas, para que pongan en práctica horarios escalonados de entradas y salidas y de esta forma, no promover las horas pico y la saturación de transporte público.