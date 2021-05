Insensible el Gobierno de la República, que ante la pandemia del Covid-19, eliminó el Seguro Popular: Erika Rodríguez

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 06 de mayo de 2021.



LOS MÁS VULNERABLES, EN INDEFENSIÓN EN PLENA PANDEMIA: ERIKA RODRÍGUEZ



Lamenta la insensibilidad del Gobierno de la República, que ante la pandemia del Covid-19, eliminó el Seguro Popular.



Desde el Congreso de Hidalgo gestionará presupuesto estatal para que haya medicinas en centros de salud, clínicas y hospitales públicos.



Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada de la coalición Va por Hidalgo en el octavo Distrito Local Electoral, lamentó la insensibilidad de un Gobierno de la República que prácticamente en medio de una pandemia como la del Covid-19, eliminó un programa fundamental como el Seguro Popular.



La decisión, dijo, dejó en la indefensión a millones de mexicanos y eso no se debe permitir porque la salud es un derecho constitucional.

Aseguró que si la voluntad ciudadana así lo decide, desde el Congreso de Hidalgo gestionará presupuesto estatal para que haya medicinas en centros de salud, clínicas y hospitales públicos pero, también, para hacer posibles nuevos programas sociales.



Externó su compromiso de dignificar la política ofreciendo resultados en favor del Distrito Local Electoral número 8, que integran los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Actopan, El Arenal, Atotonilco el Grande, San Agustín Metzquititlán y Mineral del Chico.

Subrayó que a diferencia de algunos políticos federales que gobiernan mirando al pasado, ella realiza campaña proselitista con planteamientos para el presente y el futuro.



En encuentros vecinales en la mayoría de los 13 barrios con que cuenta la comunidad de Ixcuinquitlapilco, en San Agustín Tlaxiaca, Erika Rodríguez consideró fundamental conocer la problemática de cada municipio para atender demandas específicas desde el Congreso del estado.



"Hoy estamos inmersos en un proceso democrático que ofrece la posibilidad de entregar buenas cuentas a nuestras familias e hijos", expresó la candidata de la coalición Va por Hidalgo que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH).



En sus mensajes llamó a actuar y a no permitir que sigan engañando a la ciudadanía. "Somos gente que trabaja por su comunidad, somos vecinos que queremos lo mejor para nuestro municipio, no permitamos la mentira, la simulación y la irresponsabilidad en la política".

Advirtió que "la ciudadanía merece todo el respeto y bajo ese principio nos debemos conducir".



Destacó que las veces que la vida le ha dado oportunidad de ocupar responsabilidades públicas, legislativas o partidistas lo ha hecho sumándose e impulsando proyectos comunitarios.



"Evitemos que la voluntad de un hombre o de un grupo se imponga al interés colectivo. Este seis de junio, día de la elección, votemos y hagámoslo pensando en el interés de nuestras familias. Si actuamos así, a nuestros hijos les va a ir bien y estaremos aportando a un México mejor", externó.



"Es la oportunidad de darle rumbo a México. Quien decide y define es la ciudadanía, nada más. No nos dejemos endulzar el oído con el canto de las sirenas" subrayó.



Erika Rodríguez reiteró su llamado a no permitir más la destrucción del país. "Unidos somos más fuertes, unidos somos imparables".