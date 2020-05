Insensible Semov ante afectaciones a transportistas: Nazario Gutierrez

TOLUCA, Méx.- 31 Mayo 2020. La Secretaría de Movilidad de la entidad se evidenció como insensible ante los problemas del transporte público mexiquense y las consecuencias negativas de la pandemia para sus concesionarios y operarios.



A quienes les negó respaldo a través de vales de combustible, apoyos para realizar los trámites reglamentarios y normativos y la condonación de multas por trámites extemporáneos durante esta emergencia nacional de salud que los está afectando directamente, afirmó el diputado Nazario Gutiérrez Martínez.



Para el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 60 Legislatura estatal, la respuesta de esa dependencia del gobierno mexiquense al exhorto emitido por la Diputación Permanente el pasado 21 de mayo para que la Secretaría diera apoyos para combustibles y condonación de multas a ese sector en esta contingencia, demuestra que se ve a los transportistas como adversarios y los descalifica por no prestar este servicio bajo criterios y prácticas empresariales.



El legislador apuntó que en los dos últimos años la Secretaría ha dado muestras de incapacidad para abatir el rezago administrativo con el que se pretende reordenar el sistema, por lo que se pronunció por un nuevo modelo para el sector que le permita, entre otras ventajas, enfrentar con fortaleza emergencias como la presente.

Nazario Gutiérrez, autor del exhorto referido, expuso que el origen del rezago en el sector de transporte se debe al exceso de trámites, los cuales, por si no bastara, han sido condicionados a la exigencia de dispositivos de seguridad en las unidades.



’Pretenden resolver el rezago en trámites administrativos con nuevos trámites, oponiéndose a cualquier reforma de fondo que realmente dé certeza jurídica a los concesionarios que son vistos en esa Secretaría como sus adversarios y no como el complemento de la inversión que el Estado requiere en el sector’, sentenció.



Tras apuntar que los concesionarios deben pagar altas sumas a la dependencia por trámites y servicios diversos, sin beneficios fiscales que las faciliten nuevas inversiones, indicó que ’resulta inapropiado que esa Secretaría culpe a los concesionarios de no ser empresarios, cuando ha sido y es su responsabilidad elegir a los concesionarios, y si los que ya lo son carecen de preparación empresarial, compete a esa Secretaría instrumentar programas que los preparen y capaciten en las mejores prácticas empresariales para el sector, con un objetivo de mejorar el servicio para los pasajeros’.



Lamentó además que durante sexenios los recursos que requería el sector para su modernización y ordenamiento se hayan destinado a usos electorales, afectando la prestación de un servicio eficiente al que tienen derecho los y las mexiquenses.