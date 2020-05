Insiste CCE en deuda pública -y ganancias privadas- para rescatar a los empresarios

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) envió un documento con 68 ideas para reactivar la economía en las que incluye aumentar la deuda pública; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no contratará deuda pública, recordándoles que están entregando créditos a pequeñas empresas.



El documento consta de 10 ideas principales, entre las cuales destaca aumentar la deuda pública para apoyar la reactivación económica, buscando un plan de apoyos para sortear la pandemia, contemplando a los grandes conglomerados.



Las 68 propuestas están divididas en 3 grandes bloques: Acciones inmediatas para solventar la crisis, Acciones para reabrir la economía y Acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.



El primer bloque atiende a cuatro rubros: cuidado de la salud; bienestar social; estabilidad económica y estabilidad fiscal, en el segundo mencionan medidas para que haya salud, coordinación y eficiencia en la reapertura y el tercer bloque propone acciones de política social; política económica para estimular la inversión, el consumo, el sector exportador y reorientar el gasto de gobierno; además, de un apartado final que llama a defender el Estado de Derecho y mantener la separación de poderes y la vigilancia de estos entre sí.



No obstante, resaltó la necesidad de llamar a un gran Acuerdo Nacional, que incluya la participación de todos los sectores para la implementación del programa y reducir el impacto de esta crisis en la economía, mantener o recuperar los empleos y el ingreso de las familias.



’Nunca estaremos en desacuerdo en que se proteja a los más desfavorecidos, nunca estaremos en desacuerdo en que las personas tienen menos reciban el apoyo primario y prioritario pero también siempre estaremos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema que funcione, que nos promueva el desarrollo, nos dé crecimiento, que nos dé mejores posibilidades de salir de esta crisis’, indicó.



Por ello, insistió en que esperan que la mayoría de las 68 ideas presentadas se puedan convertir en políticas públicas y privadas para impulsar la economía.



De las 68 ideas, 55 dependen directamente o principalmente de una decisión de gobierno, mientras que apenas 13 podrían ejecutarse sin la necesidad de la intervención de las autoridades.



En caso de que el gobierno no escuche o considere la mayoría de estas propuestas, el sector privado consideró que será muy difícil y tardado poder reactivar la economía ante esta crisis.



’Todos los países que están compartiendo el mismo problema los gobiernos han sido los que han provocado que la economía no caiga demasiado, han puesto recursos y han funcionado relativamente bien’, explicó Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.



Anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no contratará deuda pública para hacer frente al coronavirus, mencionando que se trata de un recurso que se hereda a futuras generaciones y recordó que se están entregando créditos a pequeñas empresas ante la crisis por la pandemia.



"¿Por qué no queremos seguir endeudando? Porque son deudas que vamos a heredas a futuras generaciones, a veces se olvida que la deuda pública se traslada de generación en generación", afirmó en conferencia matutina. Luis Fernando Lozano | FORBES