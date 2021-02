Insiste COPARMEX CDMX en protocolos de sanidad para comercio ambulante

• No debemos permitir que la Ciudad regrese a semáforo rojo, señala Armando Zúñiga



Ante la baja de contagios y hospitalizaciones en la Capital del país, la COPARMEX Ciudad de México solicitó a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, comprometerse a que se apliquen los protocolos de sanidad en las actividades del comercio informal, en el transporte y en el espacio público.



’No debemos permitir que la Ciudad se encuentre de nueva cuenta en emergencia sanitaria o semáforo rojo’, afirmó Armando Zúñiga Salinas, dirigente de los empresarios capitalinos y señaló que la activación del Semáforo Naranja dará por consecuencia a la oportunidad de miles de empresas de reabrir sus negocios, salvaguardar los empleos y reanudar el proceso de recuperación económica.



Aseguró que los empresarios locales se comprometen a mantener, como hasta ahora, los más altos estándares de protección en cuanto protocolos de sanitización y ocupación de espacios de venta; pero, al mismo tiempo, acotó: ’solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México comprometerse a hacer lo propio con dichos protocolos de sanidad en las actividades del comercio informal, en el transporte y en el espacio público, pues no debemos permitir que la Ciudad de México se encuentre de nueva cuenta en emergencia sanitaria con gran número de contagios, altos niveles de ocupación hospitalaria y, lamentablemente, el alto índice de fallecimientos que signifique un nuevo cierre de la actividad económica’.



Zúñiga Salinas dijo que si bien es cierto que, de acuerdo a los datos presentados por el Gobierno de la Ciudad, hay un avance en el combate a la pandemia, COPARMEX CDMX exhorta a la ciudadanía a no relajar las medidas de protección para evitar contagios, pues de ello dependerá que las actividades económicas que hasta ahora se han autorizado para reabrir se mantengan activas y al mismo tiempo permitirá trazar una ruta para abrir las que aún siguen sin la posibilidad de operar.



Tras el anuncio hecho por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el llamado de los empresarios de COPARMEX Ciudad de México sigue siendo el de encontrar el equilibrio entre preservar la salud y la vida de las personas, así como salvaguardar las fuentes de empleo y avanzar en la reactivación económica.