Insiste el gobernador Astudillo a los pobladores en el uso de cubre bocas

Con un reiterado llamado a la población a usar cubrebocas, sana distancia y que cuiden a su familia, el gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que de no seguir las recomendaciones sanitarias, el Covid-19 no se irá.



"Si nosotros no nos cuidamos y evitamos ir a lugares donde el riesgo de contagio es alto, los contagios seguirán", enfatizó Astudillo Flores.



Durante la transmisión diaria, el ejecutivo guerrerense hizo un reconocimiento público a los trabajadores del sector Salud, al titular de la Secretaría, Carlos de la Peña Pintos, a la Sedena y Marina por ayudar en esta lucha constante contra el Covid-19.



El mandatario estatal también señaló que se está trabajando en la elaboración del quinto Informe de gobierno, donde el tema de la pandemia, las acciones impulsadas y los insumos entregados, será un punto central.



Detalló, que hasta el 11 de octubre, Guerrero continuará en semáforo naranja, por lo que en el Periódico Oficial del Estado, se publicaron las nuevas reglas y porcentaje de apertura de los establecimientos comerciales a fin de reducir el índice de contagios.



Insistió en su llamado a los guerrerenses a cuidar a los adultos mayores, que son quienes requieren de hospitalización y que el 67 por ciento de pacientes que fallecen, son personas mayores de 65 años. Asimismo, dijo que estamos por llegar a los 2 mil decesos, por lo que exhortó a todos a cuidarse, "porque la dinámica de contagio está presente y solo con las medidas preventivas se va a detener".



Al dar a conocer el informe técnico sobre la evolución del Covid-19 en la entidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que a la fecha hay 18 mil 816 casos confirmados y mil 927 defunciones, con 161 nuevos casos en las últimas 24 horas y un total de 868 casos activos que se ubican, principalmente, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tixtla.



Respecto a las defunciones, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 11, sumando 180 en el mes de septiembre, añadió que hay 246 pacientes hospitalizados, de los cuales, 104 están estables, 94 graves y 48 intubados.



Se mantiene una ocupación promedio de camas del 31 por ciento y a nivel nacional, Guerrero ocupa el sexto lugar en camas ocupadas y el 19 en cuanto al uso de ventiladores.