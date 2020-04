Insiste el gobernador en el llamado a la población sobre medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus en Guerrero

www.guerrerohabla.com



• Instala Sectur estatal oficinas de información sobre COVID-19 para el sector turístico en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco



• Se siguen protocolos internacionales por esta pandemia en aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, así como terminales



• La línea Covitel 800 772 58 34 abierta a toda la población para tener información por coronavirus en la entidad



Acapulco, Gro., 21 de marzo de 2020.- Para este sábado, Guerrero se mantiene con cuatro casos confirmados por coronavirus COVID-19, 16 negativos y 10 sospechosos, informó el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quienes insistieron a la población a mantener las medidas de prevención de la Fase 1 para evitar la propagación y el contagio de este virus en el estado, en espacios públicos de las ciudades con mayor afluencia de personas.

En este sentido, el Ejecutivo guerrerense precisó que ’estamos en la Fase 1, la cual indica restricciones, por favor quiero ser muy claro, no estamos hablando de cierre, estamos hablando de restricciones. Los restaurantes no se pueden llenar, alejen las mesas, por supuesto gel en la entrada y atención de sanidad esto es limpieza, mucha limpieza’.

Astudillo Flores puntualizó que es importante, ’seguir insistiendo mucho en que lo que se requiere es guardarse, si no tienen nada a que salir cuídense y cuiden a la familia, especialmente a los adultos mayores’.

A través de una transmisión en vivo con directores de hospitales y jefes jurisdiccionales vía redes sociales al aire libre, el gobernador Héctor Astudillo, reiteró que se mantiene funcionando el teléfono de atención Covitel 800 772 58 34 que opera con 10 telefonistas capacitados para brindar información a la población sobre el coronavirus y las medidas de higiene, así como los síntomas de la enfermedad.

’Te sugiero no olvidar lavarte las manos frecuentemente, usa gel antibacterial, evitar ir a lugares concurridos, mantén la sana distancia, quédate en casa, cuidémonos, cuidemos mucho a nuestra tu familia’, son las recomendaciones de higiene contra el Covid-19 dadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónica, como parte de las acciones de la promoción a la salud.

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que continúa la compra de guantes, gel, entre otros insumos que se está enviando poco a poco a las regiones del estado de manera paulatina.

’Lo más importante es el agua y el jabón eso es importante, el gel si ayuda todo muy bien, pero el agua y el jabón es la mejor solución’, recomendó el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



SE INSTALAN OFICINAS DE INFORMACIÓN EN ACAPULCO, TAXCO E IXTAPA-ZIHUATANEJO



El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que por indicaciones del gobernador se han instalado oficinas de apoyo al sector turístico para disipar dudas y brindar orientación respecto al coronavirus. Estos espacios de información, estarán abiertos de lunes a domingo de las 9 horas a las 18 horas y estarán ubicadas en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco.

Rodríguez Escalona, informó que la ocupación hotelera en todo el estado está al 35.3 por ciento y se registra una afluencia vehícular de siete autos por minuto de entrada y seis de salida en la caseta de La Venta de acuerdo a la Policía Federal y Capufe.

’Acapulco no está lleno es muy importante decirlo. Estamos en un Acapulco que está a menos de la mitad y que frente a un fin de semana o pensando que a partir del lunes no va haber clases con el receso que se dará o que muchas personas no están trabajando, la idea que se ha externado de que Acapulco se va a llenar hasta este momento no es una señal de que vaya en esta ruta’, puntualizó Astudillo Flores.

Sobre los protocolos en los aeropuertos, se puntualizó que los aeropuertos internacionales como Acapulco y Zihuatanejo, se rigen a normas internacionales por lo que se están siguiendo ya verificados todos los protocolos en los dos aeropuertos que consisten en un cuestionario a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales quienes están siendo revisados por sanidad internacional.

’A todos se le está tomando la temperatura repito los que salen llenan cuestionarios en esta fase uno los que llegan todos están siendo revisados por sanidad internacional en donde el gobierno del estado está respaldando y apoyando a los aeropuertos. Hay gel antibacterial en los mostradores de las líneas aéreas es un primer filtro con gel antibacterial, así como la sanitizacion de las áreas, lo mismo en las terminales de autobuses.

Héctor Astudillo, instó de manera urgente a todos los restauranteros y todos los que tienen bares, tener las medidas de limpieza y separación de las mesas.