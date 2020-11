Insiste la COPARMEX CDMX del salario slidario para quienes no han podido recuperar su empleo asi como otras medidas para superar la peor crisis de la historia

+COPARMEX CDMX insiste en el salario solidario



+ISSSTE aplica apoyo emocional asistido por perro



QUADRATIN MEXICO



Ciudad de México .- Las propuestas de la COPARMEX CDMX presentadas esta mañana abundan en el diagnóstico sobre los saldos que nos ha arrojado la pandemia por Covid-19, e insiste en la necesidad de un salario solidario para aquellas personas que no han podido recuperar su empleo.



En la Ciudad de México se alcanzó una pérdida acumulada de empleos formales de 198 mil 400 trabajadores entre febrero y septiembre de este año, conforme los datos del IMSS. Un dato muy preocupante es que el 46% de esos empleos perdidos ocurrió en las empresas micro, pequeñas y medianas (las de 1 a 250 trabajadores).



La COPARMEX dijo su presidente Armando Zuñiga Salinas, dijo que ha quedado claro que en medio de la peor crisis económica de la historia moderna de México, el sector empresarial ha apostado por el país, manteniendo sus operaciones y cuidando la base de trabajadores a pesar de la pandemia y de la falta de apoyos federales y locales.



Hoy proponemos exención temporal del impuesto sobre nóminas por los próximos cinco meses o hasta el reestablecimiento de los 200 mil empleos formales perdidos en la Ciudad de México durante el periodo de febrero a septiembre de 2020. Esta iniciativa tendría un impacto en los ingresos de la Ciudad de tan sólo 612 millones de pesos, que es apenas el 22% de la menor recaudación que tuvo la Ciudad, producto del impacto económico ocasionado por el confinamiento y la pérdida de empleos y representa apenas el 3% de lo que se recaudó por dicho impuesto al tercer trimestre de 2020.



Estímulos fiscales de un 50 y hasta el 100% de condonación o diferimiento del pago del impuesto predial a las empresas que hayan mantenido la planta laboral de entre 5 y hasta 500 empleados y no hayan cesado las operaciones, así como aquellas empresas que privilegiaron el trabajo en casa para sus empleados y un estímulo similar para el impuesto al hospedaje para empresas formales del sector turismo, hotelerías y similares el cual tendría un impacto en la recaudación de 1 mil a 2 mil millones de pesos.



Creación de un programa emergente para las personas que hubieran perdido sus empleos y que a la fecha no han encontrado un empleo formal. Un Seguro Solidario en línea con la propuesta del Ingreso Mínimo Vital propuesto por diversos grupos de la sociedad civil y legisladores a nivel nacional.



Este incentivo se propone que sea de al menos el pago mensual de la canasta alimentaria de la CONEVAL por un tiempo determinado. Tiempo que puede expirar anticipadamente si el trabajador encuentra otro empleo. Estaría en línea con el actual seguro de desempleo que ya existe en la ciudad pero que a la fecha ha resultado insuficiente. El programa tendría un impacto presupuestal desde 2 mil 151 millones de pesos considerando el pago mensual de la canasta básica alimentaria y hasta 2 mil 500 millones de pesos.



La creación de un Programa de Paros Técnicos el cual coadyuvará a mantener en la nómina a empleados de las empresas formales del sector servicios consideradas como no esenciales en donde, a cambio de que el patrón mantenga en la nómina formal a los trabajadores a un tercio de salario (o al menos garantizar el salario mínimo) el gobierno de la ciudad entregue otro salario mínimo equivalente como un salario solidario, bajo estrictas reglas de operación, auditables y transparentes, para mantener y evitar una mayor pérdida de empleos de personas que perciben ingresos de hasta 5 salarios mínimos. El costo de este tendría un impacto de 740 millones de pesos.



Creación en periodo extraordinario del Instituto del Emprendimiento para la Ciudad de México, órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad.



En tanto se aprueba su creación, es necesario se establezca un programa de apoyos a fondo perdido para la digitalización a micros y pequeñas empresas formalmente establecidas por un monto de 300 millones de pesos a efecto de brindar soporte y capacitación para poder controlar las cadenas de suministro, venta, manejo de inventarios y pago de impuestos en línea, con lo que será más eficiente la recaudación para la ciudad.



Además, se proponen otros 100 millones de pesos destinados a la Agencia Digital de Innovación Pública para que construya plataformas digitales de compra y venta de bienes y servicios para los productores de la Ciudad de México, en coordinación con los organismos empresariales de la Ciudad, así como con las alcaldías. Por otro lado, se fortalece el trabajo de la Agencia para continuar con las acciones de avance en la Estrategia de Simplificación Administrativa, la cual ha sido un acierto del Gobierno actual.



Programa de apoyo a fondo perdido para financiar la ampliación y conservación de empleos para las empresas que hayan conservado empleos formales y demuestren un programa de expansión para los próximos 12 meses que deberá aprobar la Secretaría de Trabajo y



Fomento al Empleo durante los primeros dos meses del 2020. Este programa se propone cuente con 800 millones de pesos para actividades preferentemente de servicios.



Un programa de apoyo financiero extraordinario de 400 millones de pesos para las empresas y familias dedicadas al servicio de convenciones, así como espectáculos masivos en la ciudad, como estadios, centros deportivos, museos, actividades relacionadas a la cultura, teatros, músicos, artistas experimentales, centros nocturnos y la celebración de eventos culturales, deportivos y recreativos a distancia que generen ingresos a estos sectores de la economía…..



EXTENDERÁ EL ISSSTE TERAPIA DE HARLEY ’EL TUERTO’ A HOSPITALES DE LOS ESTADOS



El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inicia la tercera etapa del ’Programa de Apoyo Emocional y de Ayuda Humanitaria Asistido por Perro’, el cual amplía la exitosa terapia de interacción afectiva con el pug Harley ’El Tuerto’ a las y los trabajadores de hospitales en otros estados, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Destacó que el personal de salud es el recurso más importante y sensible de la dependencia, principal bastión para enfrentar al COVID-19 y, a ocho meses de estar al frente de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, todas sus unidades médicas han atendido a más de 40 mil pacientes, por lo que la Dirección Normativa de Salud, a cargo de Ramiro López Elizalde, y el Comité Institucional de Salud Mental, combinan esfuerzos e integran el Proyecto de Harley ’El Tuerto’ para expandir sus beneficios.



Ramírez Pineda especificó que se llevarán a cabo visitas y recorridos por primera vez a los Hospitales Regionales de Veracruz, en el puerto; ’Presidente Juárez’, en Oaxaca capital; ’Dr. Valentín Gómez Farías’, en Zapopan, Jalisco, así como en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo; la Clínica Hospital de Tlaxcala, y en las oficinas de la Dirección Normativa de Salud de la Ciudad de México.



Por su parte, la neuropsicóloga asignada a áreas COVID, responsable del Proyecto Harley "El Tuerto" y Asesora Experta del Comité Institucional de Salud Mental, Lucía Ledesma Torres, informó que esta tercera etapa se desarrollará a partir de este martes 3 de noviembre hasta enero de 2021.



Agregó que además se harán recorridos de seguimiento al programa en ocho hospitales de la Ciudad de México, los nosocomios Regionales de Puebla y el ’Bicentenario de la Independencia’, en Tultitlán, Estado de México; en ellos, se buscará cubrir a personal de turnos vespertinos o nocturnos.



La neuropsicóloga expresó que ’la fase 3 del Programa de Apoyo Emocional y de Ayuda Humanitaria Asistida con Perro llega en el octavo mes de la pandemia, cuando estamos entrando a la segunda ola de contagios y en sindemia (suma de dos o más epidemias concurrentes) de COVID-19 e Influenza; con un personal sanitario comprometido que cada día hace su mejor esfuerzo, pero ya resiente el desgaste físico y psicológico que es muy importante atender para prevenir crisis o secuelas’, reconoció.



Este cálido programa, dijo, ha sido reseñado en varios países del mundo, ha logrado reducir el estrés laboral por la alta exigencia de la atención COVID. ’El 95 por ciento de los participantes en las dinámicas de convivencia canina expresaron sentirse gratificados anímicamente al jugar, cargar, abrazar y acariciar a Harley’, destacó.



Además, ha ayudado a fortalecer el sentido de pertenencia institucional; inyectar ánimo a la clase trabajadora y estimular la solidaridad e integración entre los equipos de salud, quienes son los más valiosos recursos para enfrentar la contingencia sanitaria, refirió.



La especialista puntualizó que este programa se realiza bajo estrictos protocolos de bioseguridad y bioética, los cuales consideran, para el perro, tiempos de descanso y recuperación, mantenimiento físico y recreativo, uso de equipo de protección para el coterapeuta canino, consistente en uso de goggles, uniforme fluorescente de materiales repelentes y botas de caucho, así como procesos de higiene y sanitización, valoraciones veterinarias semanales y pruebas periódicas de detección COVID.



En sus dos etapas de intervención terapéutica, Harley ’El Tuerto’ conquistó el corazón del personal médico, paramédico y de enfermería al frente del COVID, realizó mil interacciones en el CMN ’20 de Noviembre’ y dos mil más en su segunda etapa que incluyó 10 hospitales. A la fecha, tanto el pug como su dueña y guía profesional, Lucía Ledesma Torres, están libres de coronavirus demostrado por estudios, lo que habla de las bases científicas y el rigor de los protocolos.