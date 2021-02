Insisten Tigres: no llevan la bandera de México al ‘Mundialito’

+’No vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas’, lanza Guzmán



+ Agrega que ’somos nosotros, acompañados de un montón de gente, pero somos nosotros’



+Sexto equipo de Liga Mx en participar en la justa donde lo pasan del tercer lugar



+Los recibe Velibor Milutinovic, ex técnico del Tri



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tuvieron una agitada llegada a Qatar, antes de su participación en el Mundial de Clubes. Donde quedó de manifiesto, una vez más, que no llevan la representación de México.



’A la altiva aclaración’ del arquero argentino Nahuel Guzmán, quien aseguró que no representarán ’a nadie más’ que al club, en el llamado Mundialito, se sumó ’un gesto obsceno’ de Carlos Salcedo, publica hoy el diario La Jornada.



’Esto es un Mundial de Clubes, donde daremos la cara sólo por Tigres. No vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. Somos nosotros, acompañados de un montón de gente, pero somos nosotros’, argumentó Guzmán, entrevistado mientras caminaba por un pasillo del aeropuerto a la llegada a Qatar.



Según el diario, el también argentino Guido Pizarro había fijado su postura en el mismo sentido, previo al viaje, ’aunque no de una manera ofensiva’ como Nahuel.



A la llegada, el último en sumarse fue Carlos Salcedo, quien realizó un gesto obsceno. En la grabación que realizó el equipo de los futbolistas se capta el momento en el que Salcedo se lleva la mano a los testículos y hace alusión a la grandeza de Tigres.



Las polémicas acciones continuaron en el viaje –13 mil 566 kilómetros– de poco más de 15 horas al emirato, durante el cual los jugadores se dedicaron a transmitir videos de momentos en el vuelo. Incluido uno en el que Ricardo Tuca Ferretti está jugando en una tableta y el técnico reacciona con una mentada con el brazo a quien lo grababa, justamente Nahuel Guzmán.



Hace cinco años, durante la participación de Tigres en la Copa Libertadores, sus aficionados colocaron el logo del equipo en la bandera de México en sustitución del escudo nacional, con el águila sobre el nopal, devorando la serpiente.



El equipo felino, que debutará en el Mundial de Clubes como representante de la Concacaf y cuya participación arrancará el próximo 4 de febrero, contra el equipo sudcoreano Ulsan Hyundai, fue recibido por un grupo de mexicanos residentes en el país del Golfo.



En la emotiva llegada también estuvo presente Bora Milutinovic, ex técnico de la selección mexicana y miembro del comité organizador del Mundial de Qatar.



El plantel fue confinado en un hotel y sometido a pruebas de Covid.



Sueño imposible



En 21 años de existencia de la justa, ningún equipo mexicano ha podido jugar el partido decisivo, pero sí existen tres equipos que lograron colocarse en el top 3, por lo que los felinos tendrán una dura tarea en lo que será su torneo debut: disputar la final.



El Necaxa de Raúl Arías (2000), Rayados de Víctor Manuel Vucetich (2012), Pachuca de Diego Alonso (2017) y nuevamente Monterrey pero con Antonio Mohamed al mando (2019), conforman la lista de afortunados en conseguir un lugar honorario en el mini torneo de la FIFA.



En cuanto a debuts dignos, el historial marca que sólo ha habido un plantel de México y lucirse con una actuación estupenda. Se trata del Necaxa, quien hizo la proeza de subirse al podio en la primera edición del ‘Mundialito’ del año 2000.



Para muchos sigue siendo la mejor representación de un club mexicano, pues se enfrentó al mismísimo Manchester United de David Beckham (empató 1-1), triunfó sobre el South Melbourne de Australia y finalmente fueron sacados en semifinales por el representante brasileño Vasco Da Gama.



Hecho que los llevó a jugar el tercer puesto contra el Real Madrid a quienes derrotaron en penales tras igualar a un tanto.



Fue hasta el 2005 que la competencia se volvió a jugar bajo el formato actual y a raíz de ahí seis conjuntos más han participado. Pero con poca emoción como la que dejó aquel cuadro rojiblanco.



La más cercana fue la que ofreció Rayados en el 2019 cuando peleó de tú a tú frente al Liverpool.



Al final fueron derrotados 2-1 para ganar en penales el tercer lugar contra el Al Hilal de Arabia Saudita.



Equipos decepción



Así como hubo páginas gloriosas, también existen fracasos enormes, este fue el de las Chivas en el 2018, siendo hasta ahora la peor imagen que el fútbol mexicano dejó en el ‘Mundialito’ consiguiendo el sexto puesto.



El ‘rebaño’ no pudo ganar en su partido inaugural, cayendo 3-2 ante el Kashima Antlers de Japón, resultado que los llevó a pelear por el lugar de la honra y donde terminaron perdiendo en penales frente al ES Tunis.



Esta penosa actuación, dejó atrás otras tristes participaciones como las del Pachuca (2007, 2010), Rayados (2011,2013) y América (2015), todos ellos en la quinta posición.



(Con información del diario La Jornada y del portal mexico.as.com)