Insisten ’vendidos’ de Morena Hidalgo en postergar las elecciones

Aunque el Consejo General de Salubridad aún no ha sesionado ni se ha posicionado sobre la pertinencia o no de realizar las elecciones municipales en Hidalgo el próximo 18 de octubre, la representación de Morena en Hidalgo impugnó el acuerdo INE/CG170/2020 con el que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó como fecha tentativa de la elección en Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre.



La versión pública de sus declaraciones, señala motivos de Salud en la población y una probable baja participación en caso de que el semáforo COVID no se encuentre en verde; la privada, que quieren seguir llevando a cabo su proselitismo bajo las viejas usanzas, sin adaptarse a la nueva normalidad como el resto de actividades, además de que han dejado fuera a personajes con los que se les ha vinculado.



También llevan a cabo una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rechazando los ajustes al plan integral y calendarios de coordinación de los comicios.



Pero los responsables e impulsores de la controversia, tienen un historial que no precisamente los vincula con las causas morenistas.



Es el caso del cercano a Cipriano Charrez y Secretario de Elecciones Luis Enrique Cadena, quien no sólo manifestó su posición de empatar los presentes comicios hasta 2021, sino que en un acto de demagogia, incluso planteó que Morena no participaría en caso de seguir adelante, sin preguntarle a nadie y sin tener la calidad de poder tomar tales decisiones. Fue tal el abrupto que horas después su afirmación fue calificada como una postura particular y no como una de Morena Hidalgo.



En ese sentido el Secretario de Formación Política Carlos Mendoza Álvarez se posicionó en el mismo sentido. El consejero fue señalado de colaborar para el Grupo Universidad y de trabajar en el Congreso de Hidalgo para la misma fracción.



También está el caso del presidente del Consejo Estatal de Morena Andrés Caballero, cercano al grupo de Simón Vargas al interior de los guindas. El consejero operó para autorizar el presupuesto anual de Hidalgo en 2020 sin que la fracción morenista moviera una coma sobre la propuesta de la Secretaría de Finanzas en el estado, pese a ser una obligación de los legisladores.



Los referidos buscarían no la suspensión sino la cancelación del proceso para que ’perfiles’ que quedaron fuera de esta convocatoria, específicamente los diputados que regresaron a sus curules, puedan participar en el proceso electoral. Los primeros dos buscarían que le fuera otorgada la candidatura a Ricardo Baptista así como a otros perfiles del GU, en tanto que el último referido buscaría beneficiar a Susana Ángeles, también del grupo de SV.



También está el interés de resolver la situación de la dirigencia nacional antes delas elecciones para saber de qué lado se mueven las aguas e impulsar a perfiles "adecuados" a sus grupos, quienes a su vez les permitirían acaparar las listas de regidores.



Cabe señalar que su postura no encuentra aval en el INE y tampoco en el Consejo General de Salubridad, mismo que no ha sesionado ni se ha posicionado sobre el riesgo de llevar a cabo la jornada electoral el próximo 18 de octubre, pues esencialmente, la pandemia ha transitado más o menos como lo planeado y para dichas fechas ya se irá ’de salida’ según las proyecciones de especialistas, además que pueden llevarse a cabo con las medidas sanitarias que tienen otras actividades.