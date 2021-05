Insistiremos en eliminar fuero en Edomex, es clamor social: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx., a 06 de mayo de 2021. La candidata a diputada local por el Distrito 8, aseguró que en país el fuero se ha convertido en sinónimo de impunidad, por eso insistirá nuevamente en que se apruebe la iniciativa de Eliminación del Fuero que ya presentó, para que no haya protección a la clase política que incurre en delitos.



Durante su recorrido de campaña, en la colonia Izcalli Jardines, Don Servando pidió a la legisladora que impulse la eliminación de esta figura que hoy protege a alcaldes, diputados y senadores.



’Aquí el PRI en Ecatepec ha sido sostenido por la corrupción, estoy seguro que va a ser diputada para que nos siga ayudando en la eliminación del fuero, por todo lo que se ha presentado’, indicó el vecino a la aspirante morenista.



Azucena Cisneros recordó que al inicio de la actual Legislatura presentó esta iniciativa para que se actué contra funcionarios públicos y representantes populares de cualquier nivel cuando hayan cometido algún ilícito.



La propuesta considera que el mecanismo para eliminar el fuero inicie con un procedimiento y hasta que haya una sentencia en primera instancia se notifique al Congreso, o a la instancia en función, y con ello se actúa y ejerza acción penal en contra de un diputado, senador, magistrado, juez o el gobernador.



Sin embargo, recordó que fue la bancada del PRI la que se negó a que avanzara el análisis y el trabajo en comisiones, para dictaminar la iniciativa de esta figura en la que se protegen desde hace décadas la clase política del tricolor.



Por ello, la candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México al Distrito 8 local, reiteró que volverá a presentar su iniciativa y no quitará el dedo del renglón, hasta que se apruebe en la entidad, pues es un clamor de la gente, pero muchos diputados no lo ven porque no salen a las calles a escuchar demandas y reclamos.



’En este país el fuero es impunidad, es ignominia, el fuero es utilizado de manera atroz, ahí se esconden los delincuentes, es la cultura que dejó el PRI, de impunidad y corrupción. Es una gran lucha que tendremos que dar juntos y si no me escuchan, vamos a ir al Congreso del Estado para decir que no queremos fuero a los presidentes municipales, gobernadores y diputados locales, eso no se vale’, advirtió Cisneros.



Recordó que más de dos años de trabajo legislativo votó en contra el reemplacamiento y presentó una iniciativa para que se regresara el Congreso la facultad de ampliar las concesiones, toda vez que el exgobernador Eruviel Ávila, en sus últimos días de mandato, amplió por 30 años más la concesión a OHL para operar el Circuito Exterior Mexiquense.