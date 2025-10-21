Inspector y Rayito Colombiano en el festival de las almas en Valle de Bravo

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– El Gobierno del la Maestra Delfina Gómez Álvarez llevará a Valle de Bravo una de las celebraciones culturales más importantes y esperadas del Estado de México: el XXIII Festival de las Almas, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo.



Organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo, el festival busca preservar y difundir las tradiciones mexicanas mediante una amplia programación que incluye conciertos, danza, teatro, talleres, cine y el tradicional desfile ’CatrinValle’, que año con año reúne a miles de visitantes.



Durante nueve días, la música, el color y las tradiciones del Día de Muertos llenarán sus calles de catrinas, flores de cempasúchil y velas en honor a la vida y la memoria. La inauguración se llevará a cabo el viernes 25 de octubre a las 18:00 horas, con la presentación especial de Rayito Colombiano.



Como parte de las actividades, el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, presentará en el Jardín Central ’Una colección para soñar’, integrada por ocho libros dedicados al Estado de México, creados para acercar a las niñas y los niños a la lectura y al conocimiento de la riqueza cultural mexiquense.





Los principales escenarios serán la Alameda Bicentenario ’La Velaria’ y el Jardín Central, donde el público podrá disfrutar de conciertos con reconocidos artistas:



•⁠ ⁠María San Felipe, domingo 26 de octubre, 20:00.

•⁠ ⁠Congal Tijuana, martes 28 de octubre, 21:00.

•⁠ ⁠Río Roma, miércoles 29 de octubre, 20:00.

•⁠ ⁠Aleks Syntek, jueves 30 de octubre, 21:00.

•⁠ ⁠Inspector, sábado 1 de noviembre, 21:00.

•⁠ ⁠Motel, domingo 2 de noviembre, 21:00 (concierto de clausura).



Además, durante los nueve días del festival, a partir de las 11:00 horas en el Jardín Central, se llevarán a cabo talleres recreativos como ’Llavero Catrinas y Catrine’, ’Lapicera con distintivos de Día de Muertos’ y ’Fieltrando Leyendas Mexicanas’, diseñados para todas y todos.



La programación también incluye la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) y la Compañía de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes, entre otros destacados talentos.



Asimismo, el jueves 30 de octubre a las 18:30 horas, en la Alameda Bicentenario ’La Velaria’, se realizará el tradicional lanzamiento de globos de Cantoya, una de las actividades más esperadas por su belleza visual y su simbolismo.



Con esta edición, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reafirma su compromiso con el arte, la cultura y el turismo, fortaleciendo los espacios de expresión que preservan la identidad mexiquense y promueven el desarrollo regional.



Todas las actividades del XXIII Festival de las Almas son gratuitas y el programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales de @CulturaEdomex en Facebook, X e Instagram.