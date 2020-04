Inspirados en poemas de Gabriela Mistral realizan cortometrajes

Coordinan trabajo la Cineteca Mexiquense y la productora cinematográfica chilena ’Cortapescuezo’.



Toluca, Estado de México, 24 de abril de 2020. La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, a través del programa Hagamos #ClickEnFamilia, continúa llevando contenidos artísticos, culturales y deportivos de utilidad para los mexiquenses durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Prueba de ello es el trabajo entre la Cineteca Mexiquense y la productora cinematográfica chilena ’Cortapescuezo’, a través de sus creadores Giovanni Longo Muñoz y Fernanda Barros, quienes presentan la propuesta ’Cuentamundos, poemas de Gabriela Mistral musicalizados’.



Ésta consiste en cortometrajes realizados con la obra de la poeta chilena, son transmitidos en Facebook en @CulturaEdomex y @CinetecaEdomex, así como por Youtube: Secretaría de Cultura y Deporte del #Edoméx.



’Este proyecto nació hace cinco años, la idea es llevar a cortometrajes los poemas de Gabriela Mistral, utilizando diversas técnicas de animación y musicalizados por músicos chilenos y mexicanos’, explicó Longo Muñoz.



’Lo hicimos pensando en niños y adultos, en un público familiar. En esta primera temporada, denominada ’temporada piloto’, fuimos creadores de todo. La idea es que cada cortometraje tome la esencia del poema, pero no sea literal a éste, y en cuanto al proceso creativo ambos estuvimos en la dirección, desarrollo de historia, creación de guión, de story board, buscando estímulo visual para que el público pueda apreciar la amplia gama de animación’, detalló Fernanda Barros.



Con un completo equipo de ilustradores, pintores y animadores, la propuesta no busca la perfección, sino estimular a los espectadores a realizar sus animaciones.



’Nos enfocamos en lo que veíamos más chicos, cuando un artista artesano hacía animación, buscamos fusionar la animación tradicional, stop motion, plastilina, objetos en movimiento, animación 2D digital, videos con miniaturas en espacios reales, pencil test.



’Con esta última buscamos una sensación más humana, ya que más que buscar una perfección, queremos estimular la sensación de dibujar’, puntualizó Longo Muñoz.



Actualmente están trabajando la segunda temporada bajo el título ’Caminos Azules’, en la cual incluyen a más escritores y estarán en busca de unir talento con poetas mexicanos.



’Esta serie da para mucho, es una serie de aventura, tiene poemas de Gabriela Mistral, de Miguel de Unamuno y Rubén Darío, tenemos la idea de tener una coproducción con México y trabajar poetas mexicanos’, adelantó Fernanda Barros.



Acerca de la poesía como eje de inspiración, Giovanni Longo explicó que este género abre la posibilidad de reinventar, pues no se trata de un texto escrito en un libro, sino que se toma como un vivir y sentir poético, con el cual se puede reinterpretar la realidad.



En tanto que Fernanda Barros destacó el lenguaje como generador de nuevas realidades y como el elemento fundamental para comunicarnos y compartir diferentes contextos.

FOTO: zendalibros.com