Insta Adela Román a dejar la indiferencia y la apatía en la promoción de Acapulco

’Si no se conoce lo que se tiene, no se puede promocionar’, señaló enfática la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al participar en la sesión virtual del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco (Fidetur).



La alcaldesa señaló que este puerto no solo es playa y discotecas, sino también arte, cultura, artesanía y mucha historia representada, por ejemplo, con los petrograbados de Palma Sola, en consecuencia ’hay que trabajar mucho’, exhortó.



Lamentó Román Ocampo el descuido del Centro Internacional Acapulco (CIA), lugar que albergó grandes eventos culturales de talla mundial.



Otros atractivos culturales del puerto, indicó la presidenta municipal, son el Fortín Álvarez, la Ruta del Sol, donde pasó José María Morelos y Pavón durante la guerra de independencia, al igual que el poblado de La Providencia. En Acapulco hay mucha cultura, mucha historia, subrayó.



En ese sentido, comentó ante los integrantes del Fidetur, se debe de ir de la mano en la promoción turística, dejar de lado la indiferencia y la apatía, para que Acapulco resurja como destino turístico. ’La gran coincidencia se llama Acapulco’, remató la alcaldesa.