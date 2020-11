Insta Adela Román a demostrar que ’es tiempo de las mujeres’

En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, la presidenta municipal Adela Román Ocampo señaló que ’las mujeres no podemos ni debemos renunciar a nuestros derechos políticos’.



Y subrayó que: ’Es ahí donde debemos demostrar la fuerza y el respeto que merecemos como cualquier ser humano y las invito a tomar conciencia de nuestra fortaleza y luchar por nuestros derechos, les invito a organizarnos y demostrar que es tiempo de las mujeres’.



La primera autoridad en el municipio presidió, en el Antiguo Ayuntamiento, el arranque de las actividades de la ’Jornada 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género’ para conmemorar esta fecha y así, poder visibilizar el maltrato que aún sufren las mujeres en el ámbito político, como su propio caso, pues ella ha sido objeto de descalificaciones, burlas, críticas y ataques, solo por su condición de mujer.



’Y no solo eso, he sido objeto de acciones para tratar de impedir que la paridad de género, en política, se aplique realmente en nuestra entidad, en el marco de las próximas elecciones que se avecinan para el año 2021’, enfatizó la alcaldesa Román Ocampo.



Ante representantes de asociaciones sociales que asistieron al arranque de las actividades de concientización, la presidenta municipal dijo que, al conmemorarse el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, ’no puedo dejar de pronunciarme’.



Precisó que su condición de mujer se lo exige, y también, en su calidad de presidenta del municipio más importante de Guerrero, que representa a miles de mujeres que son violentadas en su actividad política y en su quehacer diario, lo que calificó como ’algo grave’. Consideró que hoy en día no es normal que se les impida a las mujeres mayor participación política.



Asimismo, lamentó que el Senado de la República y el partido Acción Nacional (PAN) hayan impugnado la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para impulsar la paridad de género en las candidaturas con miras a las elecciones del 2021.



’Ya tomé acciones legales para combatir esa inconformidad, del Senado y del partido Acción Nacional, con un grupo de mujeres de Acapulco, nos apersonamos como terceras interesadas ante el Tribunal Electoral de la Federación, haciendo valer jurisprudencias, pero, sobre todo, la Carta Magna de los mexicanos’.



En consecuencia, instó a los diversos sectores femeniles a tomar conciencia de su fortaleza como mujeres y luchar por esos derechos, para ’demostrar que es tiempo de las mujeres’.



Asistieron a la Jornada ’16 días de Activismo Contra la Violencia de Género’ la regidora Liliana Quijano Buitrón, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Cabildo porteño; Ernesto Manzano Rodríguez, secretario General del Ayuntamiento; Marisol Wences Mina, titular del Instituto Municipal de la Mujer; Adriana Román Ocampo, presidenta del DIF Acapulco; Roxana Tapia Carbajal, directora de Salud Municipal y Rosa María Gómez Saavedra, como representante de la sociedad civil.