Instala 35 redes de internet gratuito e ilimitado para que estudiantes puedan tomar clases durante la pandemia, en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 31 de septiembre del 2020.- El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa Internet en Familia, con el que estudiantes del municipio contarán con este servicio gratuito e ilimitado en 35 espacios públicos como plazas, parques, deportivos, bibliotecas y Centros de Atención del DIF municipal, lo que les será de ayuda durante las clases impartidas virtualmente por la emergencia del Covid-19.



’Echamos a volar una acción más de gobierno que se llama Internet en Familia, en este momento en que nuestros jóvenes requieren internet’, afirmó el alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien en compañía de su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, dio el banderazo de inicio del programa en el Museo de Historia Natural de Ecatepec, en Jardines de Santa Clara.



Vilchis Contreras recordó que como parte del Plan Ehécatl implementó el programa Ecatepec en Línea, en las plazas públicas de San Cristóbal y los ocho pueblos del municipio, con internet gratuito para la ciudadanía.



Agregó que Internet en Familia es la segunda fase de Ecatepec en Línea y forma parte de las 300 Acciones para la Restauración de Ecatepec (300 ARE), que beneficiará sobre todo a estudiantes que carecen del servicio en sus hogares, quienes podrán acudir a las plazas y espacios públicos para realizar sus tareas o tomar las clases virtuales desde sus teléfonos celulares.



Omar Balderas, subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Ecatepec, informó que por el momento se realiza la instalación de fibra óptica, posteriormente colocarán antenas, electrificación y finalmente la configuración de la red inalámbrica en 10 puntos del municipio, que en las próximas semanas proporcionarán internet gratuito e ilimitado con velocidad de 2 megabytes.



Reiteró que la primera etapa contempló llevar internet a las plazas cívicas de los pueblos, proyecto que inició en diciembre pasado y que hasta el momento registra más de 60 mil usuarios beneficiados, que navegaron en internet a través de distintos dispositivos.



Adelantó que algunos de los puntos donde se implementará el programa son Parque Estado de México, Centro Cívico CROC Aragón, Parque Mendocinos, Parque Sauces, Parque Ecológico Ehécatl, Centro Cultural y Deportivo Las Américas, Multideportivo Las Américas y Deportivo Bicentenario Siervo de la Nación, el cual posteriormente se ampliará a bibliotecas y Centros de Atención del DIF municipal.



Omar Balderas explicó que los ciudadanos deben llenar un formulario desde sus dispositivos para tener acceso al programa, que tiene el objetivo de apoyar a los estudiantes en sus tareas, actividades o trabajos escolares e incluso para entretenimiento.



Una de las personas beneficiadas con el programa Ecatepec en Línea es Desiré, de 14 años de edad, habitante de la colonia Tierra Blanca, quien carece de internet en su hogar y utiliza el de la plaza de San Cristóbal para tomar clases y hacer sus tareas.



’De lunes a viernes vengo en las mañanas, estoy con mi mamá haciendo las tareas. Ya en el mediodía, un poco después, en la tarde también, me vengo para acá para agarrar un poco la señal y en las tardes también, todos los días. Es mi rutina diaria de tareas’, relató la adolescente, hija de una comerciante de la zona.



Agregó: ’Algunos compañeros sí tienen televisión, computadoras, impresoras y todo ese tipo de tecnologías actuales, pero al parecer de mi grupo soy la única que no cuento con ese servicio’.



A pesar de las dificultades que enfrenta, sobre todo económicas, Desiré planea continuar sus estudios y ser ginecóloga o pedagoga; en tanto, la adolescente aprovecha el internet gratuito del programa Ecatepec en Línea para avanzar poco a poco en sus metas.