Instala DIF Acolman centro de acopio en apoyo a dafnificados de Puebla y la huasteca del país

Acolman, Estado de México.- El gobierno municipal de Acolman, mediante el sistema dif municipal, instaló un centro de acopio para la recolectar víveres para apoyar a nuestros paisanos mexicanos qué resultaron afectados por las torrenciales lluvias de la semana pasada.



Coordinado por la presidenta honoraria del Sistema Dif municipal, Fatima Villeda Osorio, el gobierno municipal de Acolman Acolman, invita a la población a solidarizarse con la población que resultó afectada por las intensas precipitaciones pluviales de la semana pasada que se registraron en los estados de; Veracruz, Tamaulipas, Queretaro, Hidalgo y Puebla,.causando grandes afectaciones a la población.



Entre los productos y artículos que la ciudadanía puede donar son; , agua embotellada, alimentos enlatados, azúcar, productos de higiene personal, ropa y zapatos en buen estado, asi como cloro, jabón, toallas sanitarias, pañales y papel del baño.



El lugar en donde la población puede entregar su ayuda, frente al acceso de las oficinas del Centro de Bienestar Integral (dif Acolman), que se ubica en la parte trasera del palacio municipal, en horario de laboral de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 6.



Ante la emergencia que se registra en dichas entidades, la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, apelo a la solidaridad de todos los trabajadores del ayuntamiento, asi como de sus órganos descentralizados como Dif, Odapasa e INCUFIDE a sumarse a la campaña de acopio de víveres.