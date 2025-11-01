Instala GEM mesa central de trabajo con municipios para garantizar el abasto de agua en la entidad

TOLUCA, Estado de México.- En cumplimiento a la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de garantizar el derecho al agua y regularizar su distribución a través de tomas legales y apegadas a la norma, el Gobierno del Estado de México instaló una Mesa Central Permanente con presidentas y presidentes municipales, así como con sus titulares de agua.



En la reunión, las y los 48 representantes de los municipios donde se desarticularon redes dedicadas al robo y comercialización del agua, confirmaron que serán ellos quienes garantizarán el abasto del vital líquido en las comunidades.



Además, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal de Agua (Caem), brindarán las facilidades para regularizar a las empresas y pozos que operaban bajo la ilegalidad.



Esta coordinación garantizará orden jurídico, revisión de concesiones, regularización de servicios, atención a demandas ciudadanas y el restablecimiento del suministro donde sea necesario.



El Gobierno del Estado de México reitera a la población que no existe afectación al servicio de agua y se trabaja en coordinación con los municipios para avanzar hacia un modelo ordenado, justo y sostenible de distribución del agua.



En la Mesa Central Permanente también participan la Conagua, Secretaría General de Gobierno, la CAEM y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



Asistieron Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno; Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Martín Marín Colín, Vicefiscal General de la FGJEM; Juan Sanz Almiron, Director General de Políticas Públicas Municipales; Verónica Alejo de la Subdirección de Administración del Agua de la Conagua; Ignacio Ruiz Avilés de la Unidad Jurídica de Conagua y un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).